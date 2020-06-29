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Закарпаття знову затопило: стихія вдарила в два рази сильніше (фото, відео)

STYLERЖиття    29.06.2020 - 08:46
Закарпаття знову затопило: стихія вдарила в два рази сильніше (фото, відео)
На Закарпатті пройшли сильні зливи (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явились відео затопленого дощами Закарпаття

Закарпаття знову опинилося під ударом стихії. Регіон затопило сильними зливами. За дві години випала 20-денна норма опадів. Зливи затопили Міжгірський район 28 червня.

Місцеві жителі в соціальних мережах діляться відео і фотографіями негоди. Так, в мережі з'явився відеоролик з затопленим селом Торун.

Село Торун затопило дощами (YouTube/Михайло Цендра)

"З 15:30 до 17:30 зафіксовано активну грозову діяльність з градом, поривами вітру і зливовими опадами.За дві години випала 20 денна норма дощів. 119 мм за 2 години !!! Відбулося різке підняття рівня води і зсуви", - повідомили на сторінці у Facebook Закарпатської ОДА.

Закарпаття знову затопило: стихія вдарила в два рази сильніше (фото, відео)Закарпаття знову затопило: стихія вдарила в два рази сильніше (фото, відео)

В селі Торун річка вийшла з берегів (facebook.com/odazakarpattya)

Паводок в селі Лопушне (відео: YouTube)

Та території торунської сільради потік води зніс частину дороги і кілька містків. У селі Лопушне підтопило одну новобудову і два житлових будинки. Зараз в регіоні працюють рятувальники.

Нагадаємо, сильні зливи в Україні, які не припинялися з 22 червня стали причиною того, що річки вийшли з берегів і затопили вісім областей. При цьому найбільше постраждали західні регіони, включаючи Прикарпаття, Буковину і Закарпаття.

Як ми раніше писали, у мережі з'явилося відео, як швидкі ріки біжать по дорогах курорту Буковель.

Ми також писали про те, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Закарпаття
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