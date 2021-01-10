На Закарпатті заблоковали популярний гірськолижний курорт: місцеві жителі протестують

Місцеві жителі заблокували роботу курорту Красія на Закарпатті (ілюстративне фото: freepik.com)

На гірськолижному курорті Красія в Закарпатській області на тлі заборони для місцевих жителів безкоштовного використання підйомників, група з 40 молодих людей напала на відвідувачів і персонал. В результаті конфлікту робота курорту була заблокована. Так, група місцевих жителів Великоберезнянського району заблокувала роботу гірськолижної траси дерев'яними гілками з вимогою повернути законне право кататися безкоштовно.

Подробиці події передає відділ комунікації поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, інших порушень зафіксовано не було.

Гірськолижний курорт Красія на Закарпатті заблокували місцеві жителі (фото: zk.npu.gov.ua)

Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, що незадовго до події адміністрація гірськолижного курорту незаконно забрала право користуватися підйомниками безкоштовно, хоча це було дозволено, оскільки між власниками комплексу Красія та місцевими була укладена домовленість. Так, місцеві могли користуватися підйомниками за надання сільрадою земель у користування.

"Місцеві перекрили трасу і заважали всім іншим кататися, бо вимагали, щоб їм дали можливість кататися безкоштовно. До цього така можливість була для місцевих, а в цьому році власник вирішив, що достатньо і треба почати платити – ось місцеві й перекрили трасу. Крім, того – місцеві блокували касу (але не захоплювали), у деяких забирали скі-паси й вимагали частку, бо "наша гора і ми тут живемо", – пише журналіст Віталій Глагола.

У коментарі ZAXID.NET співвласник гірськолижного курорту Красія Тарас Тарасенко, розповів, що суть конфлікту не тільки в підйомниках. За його словами, місцеві жителі також хочуть безкоштовного доступу до майна і території курорту, щоб заробляти гроші як лижні інструктори. При цьому курорт має своїх інструкторів, а також власну школу, в якій їх готують.

За його словами, на такі пропозиції власників курорту місцеві мешканці не погоджуються.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоуправство. Всі обставини та причини конфлікту працівники поліції встановлювати вже в рамках кримінального провадження.

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