В Карпатах - серьезная угроза схождения лавин: где опаснее всего (карта)

Лавина (фото: dsns.gov.ua)

В Карпатах предупредили о значительной лавинной опасности, которой присвоили 3 уровень. Также было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

Отмечается, что есть угроза схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в субботу, 9 января, в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается сегодня на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

"Советуем в эти дни воздержаться от походов на высокогорье и в горы!" - призвали туристов, которые часто выбирают Карпаты для отдыха в период рождественских праздников.

В Карпатах объявили значительную опасность схождения лавин (фото: facebook.com/lavyny.official)

Ранее сообщалось, что в Украине в первый день локдауна в Карпатах на дороге к курорту Буковель образовались километровые очереди из авто.

Напомним, что в России лавина сошла на горнолыжный курорт, и число жертв возросло до 3, поиски завершились.