В Карпатах - серьезная угроза схождения лавин: где опаснее всего (карта)

В Карпатах предупредили о значительной лавинной опасности, которой присвоили 3 уровень. Также было объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".
Отмечается, что есть угроза схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в субботу, 9 января, в высокогорье восточной части Закарпатской области.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается сегодня на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.
"Советуем в эти дни воздержаться от походов на высокогорье и в горы!" - призвали туристов, которые часто выбирают Карпаты для отдыха в период рождественских праздников.
В Карпатах объявили значительную опасность схождения лавин (фото: facebook.com/lavyny.official)
Ранее сообщалось, что в Украине в первый день локдауна в Карпатах на дороге к курорту Буковель образовались километровые очереди из авто.
Напомним, что в России лавина сошла на горнолыжный курорт, и число жертв возросло до 3, поиски завершились.
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