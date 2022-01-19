На Закарпатье учительница затравила первоклассницу и получила наказание

Учительницу Копашновской школы Хустского района оказалась на скамье подсудимых из-за буллинга ученицы 1 класса. В частности, суд ее оштрафовал на 850 гривен, а в школе педагогиню не отстранила, а дали устное предупреждение.

По словам директора школы Оксаны Лембей, еще в ноябре 2021 года к ней обратилась мама первоклассницы с жалобой.

Женщина сообщила, что учительница неправомерно относится к ее ребенку.

По ее словам, мама ученицы написала заявление и в полицию. Также учительница и администрация школы предоставляли объяснения в правоохранительные органы. Затем дело передали в суд.

Что решил суд

В постановлении Хустского районного суда отметили, что учительница начальных классов Копашновской школы с октября 2021 года систематически совершала психологический буллинг в отношении ученицы 1-А класса.

А 24 ноября 2021 года в присутствии других учеников учительница использовала оскорбительные слова в адрес ученицы.

Отмечается, что на судебное заседание учительница не явилась, но свою вину признала. Кроме того, суд обязал уплатить штраф в сумме 850 гривен. Также педагог должна была оплатить 454 гривны судебного сбора.

Учительницу дальше работает в школе

Директор школы рассказала, что пострадавшую первоклассницу перевели в параллельный класс. Однако, учительницу от работы не отстранили.

"Это первый случай. На нее никаких жалоб не было ни официальных, ни устных. Поэтому было устное предупреждение. Мы девочку перевели в параллельный класс и теперь конфликт исчерпан", – сказала Лембей.

Также школьный психолог проводил исследования с девочкой и ее классом и заявил, что все хорошо. В частности, никакого страха ни к учителям, ни к школе нет.