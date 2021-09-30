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В Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе

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Четверг 30 сентября 2021 10:49
В Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе Фото: директора школы будут судить за неуведомление о буллинге (Getty Images)
Автор: Инна Собора

На Каменец - Подольском районе полицейские составили админпротокол на директора школы. Его обвиняют в том, что он не сообщил о случае булинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

В августе этого года суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника, который совершал систематическую травлю своего одноклассника.

Мать мальчика, который потерпел булинг, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не было. После этого женщина обратилась с письменным заявлением в полицию.

Об указанном случае директор должен был бы сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что данную должность в следующем учебном году занимать не будет и решение относительно проблемных ситуаций в школе будет принимать уже новый директор.

Сразу же после принятия решения судом о подтверждении факта буллинга в школе, в отношении директора были оформлены админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУоАП (несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травля) участника образовательного процесса) и направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

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Хмельницкая область школа
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