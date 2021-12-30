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В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 15:05
В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото) В Киеве возник скандал из-за поборов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в одном из детских садов в Святошинском районе возник скандал из-за поборов. В частности, ребенка одной из матерей пообещали сделать "белой вороной".

Об этом рассказала Марина Богдан в Facebook-сообществе ГО "БАТЬКИ SOS".

По словам женщины, эта история началась еще с начала учебного года.

"За прошлый учебный год родители сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд)! В мае от головы родительского комитета пришло в вайбер-чат сообщения, что в фонде группы минус две тысячи, и деньги снова нужно", – написала Марина.

К тому же председатель комитета требовала, чтобы родители сдали ей по 200 гривен и еще по 300 гривен на канцелярию. Также родители должны были заплатить по 5 тысяч гривен на поздравление педколлектива с профессиональным праздником.

В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)

В Киеве в садике возник скандал из-за поборов (facebook.com/Батьки SOS)

Женщина отказалась платить за подарки и еще 200 "просто так", дав деньги только на тетради для ребенка. Кроме того, тетради купили, но ребенка заставили писать на листах. А когда мать начала возмущаться, то ГРК сообщила, что ребенок станет "белой вороной".

Отмечается, что недовольных матерей на родительских собраниях унижали и оказывали давление. Однако, возмущенные женщины обратились в Департамент образования и науки КГГА и районное управление образования.

"В Министерстве качества образования сообщили, что ситуация является буллингом", – рассказала Марина.

В садике начались проверки. Сейчас заведующей заведения вынесли выговор и лишили годовой премии, а родительский комитет расформировали.

В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок (фото)

В Киеве в садике возник скандал из-за поборов (facebook.com/Батьки SOS)

Ранее мы сообщали, что в Запорожье маму попросили не приводить ребенка в школу за "долги".

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