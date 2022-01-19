На Закарпатті вчителька зацькувала першокласницю і отримала покарання

Вчительку Копашнівської школи Хустського району опинилась на лаві підсудних через булінг учениці 1 класу. Зокрема, суд її оштрафував на 850 гривень, а у школі педагогиню не відсторонила, а дали усне попередження.

За словами директорки школи Оксани Лембей, ще у листопаді 2021 року до неї звернулася мама першокласниці зі скаргою.

Жінка повідомила, що вчителька неправомірно ставиться до її дитини.

За її словами, мама учениці написала заяву і в поліцію. Також вчителька та адміністрація школи надавали пояснення до правоохоронних органів. Потім справу передали до суду.

Що вирішив суд

У постанові Хустського районного суду зазначили, що вчителька початкових класів Копашнівської школи із жовтня 2021 року систематично вчиняла психологічний булінг відносно учениці 1-А класу.

А 24 листопада 2021 року у присутності інших учнів вчителька використовувала образливі слова в адресу учениці.

Зазначається, що на судове засідання вчителька не з'явилася, але свою вину визнала. Окрім того, суд зобов'язав сплатити штраф у сумі 850 гривень. Також педагогиня мала сплатити 454 гривні судового збору.

Вчительку далі працює у школі

Директор школи розповіла, що постраждалу першокласницю перевели у паралельний клас. Однак, вчительку від роботи не відсторонили.

"Це перший випадок. На неї ніяких скарг не було ні офіційних, ні усних. Тому було усне попередження. Ми перевели дівчинку у паралельний клас і наразі конфлікт вичерпаний", – сказала Лембей.

Також шкільний психолог проводив дослідження з дівчинкою і її класом та заявив, що все добре. Зокрема, ніякого страху ні до вчителів, ні до школи дівчинка немає.