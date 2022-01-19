ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті вчителька зацькувала першокласницю і отримала покарання

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 15:48
На Закарпатті вчителька зацькувала першокласницю і отримала покарання Вчителька на Закарпатті цькувала першокласницю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчительку Копашнівської школи Хустського району опинилась на лаві підсудних через булінг учениці 1 класу. Зокрема, суд її оштрафував на 850 гривень, а у школі педагогиню не відсторонила, а дали усне попередження.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами директорки школи Оксани Лембей, ще у листопаді 2021 року до неї звернулася мама першокласниці зі скаргою.

Жінка повідомила, що вчителька неправомірно ставиться до її дитини.

За її словами, мама учениці написала заяву і в поліцію. Також вчителька та адміністрація школи надавали пояснення до правоохоронних органів. Потім справу передали до суду.

Що вирішив суд

У постанові Хустського районного суду зазначили, що вчителька початкових класів Копашнівської школи із жовтня 2021 року систематично вчиняла психологічний булінг відносно учениці 1-А класу.

А 24 листопада 2021 року у присутності інших учнів вчителька використовувала образливі слова в адресу учениці.

Зазначається, що на судове засідання вчителька не з'явилася, але свою вину визнала. Окрім того, суд зобов'язав сплатити штраф у сумі 850 гривень. Також педагогиня мала сплатити 454 гривні судового збору.

Вчительку далі працює у школі

Директор школи розповіла, що постраждалу першокласницю перевели у паралельний клас. Однак, вчительку від роботи не відсторонили.

"Це перший випадок. На неї ніяких скарг не було ні офіційних, ні усних. Тому було усне попередження. Ми перевели дівчинку у паралельний клас і наразі конфлікт вичерпаний", – сказала Лембей.

Також шкільний психолог проводив дослідження з дівчинкою і її класом та заявив, що все добре. Зокрема, ніякого страху ні до вчителів, ні до школи дівчинка немає.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі.

Також ми писали, що у Києві в садочку дитину зацькували за відмову матері скинутися на подарунок.

Читайте РБК-Україна в Google News
булінг
LITE
Від бабусиного будинку до вершини модного олімпу: як складався шлях легенди Vogue Андре Леона Теллі
Від бабусиного будинку до вершини модного олімпу: як складався шлях легенди Vogue Андре Леона Теллі