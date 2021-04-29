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На Закарпатье учительница таскала за волосы ученика на уроке: видео возмутило полицию

Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье учительница младших классов во время урока дергала ученика за волосы. Действия педагога сняли на видео, после чего кадры попали в сеть, что закончилось громким скандалом в школе, увольнением учительницы, и заинтересовало правоохранителей.

Об этом 29 апреля передали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел в одной из школ Рахова.

Отмечается, что "копы" увидели ролик с грубыми действиями учительницы, когда мониторили интернет.

Как видно на видео, учительница на повышенных тонах разговаривает с маленьким учеником, проверяя его задание. Найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти голову. Происходящее на уроке снял на телефон другой ученик.

Видео: на Закарпатье учительница тягала ученика за волосы

"Данное событие правоохранители сразу зарегистрировали и начали проверку", - рассказали в полиции.

Школа, в которой работала героиня видео, было установлено, и теперь начата проверка всей деталей и обстоятельств происшествия.

По ее результатам действиям женщины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, добавили правоохранители

Как пишут в сети, после огласки учительницу быстренько уволили из школы. Также сообщается, что подобные непедагогические "методы обучения" женщина применяла на уроках не впервые.

Ранее сообщалось, что в Киеве учительница издевалась над учеником - ударила и тащила за ухо якобы из-за его поведения.

Также мы писали о том, что в школе Луцка ученицы пожаловались на издевательства со стороны учительницы, которая заставила раздеться школьниц до белья.

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