На Закарпатье учительница таскала за волосы ученика на уроке: видео возмутило полицию

На Закарпатье учительница младших классов во время урока дергала ученика за волосы. Действия педагога сняли на видео, после чего кадры попали в сеть, что закончилось громким скандалом в школе, увольнением учительницы, и заинтересовало правоохранителей.
Об этом 29 апреля передали в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Инцидент произошел в одной из школ Рахова.
Отмечается, что "копы" увидели ролик с грубыми действиями учительницы, когда мониторили интернет.
Как видно на видео, учительница на повышенных тонах разговаривает с маленьким учеником, проверяя его задание. Найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти голову. Происходящее на уроке снял на телефон другой ученик.
Видео: на Закарпатье учительница тягала ученика за волосы
"Данное событие правоохранители сразу зарегистрировали и начали проверку", - рассказали в полиции.
Школа, в которой работала героиня видео, было установлено, и теперь начата проверка всей деталей и обстоятельств происшествия.
По ее результатам действиям женщины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, добавили правоохранители
Как пишут в сети, после огласки учительницу быстренько уволили из школы. Также сообщается, что подобные непедагогические "методы обучения" женщина применяла на уроках не впервые.
Ранее сообщалось, что в Киеве учительница издевалась над учеником - ударила и тащила за ухо якобы из-за его поведения.
Также мы писали о том, что в школе Луцка ученицы пожаловались на издевательства со стороны учительницы, которая заставила раздеться школьниц до белья.