В школе Луцка ученицы жалуются на издевательства: учитель заставила раздеться до белья

В Луцке вспыхнул скандал в школе №15, где ученицы пожаловались на издевательства со стороны учителя. Девочки-подростки говорят, что педагог заставила их в классе раздеться до нижнего белья.

Утверждается, что учительница математики со стажем работы 35 лет Лилия Владимировна Волога заставила трех учениц в возрасте 13-14 лет снять почти всю одежду.

"На перемене у меня в классе парили, и тут заходит учительница и увидела пару, начала кричать, обзываться... Я ей сказала, у меня ничего нет, потом она всех выгнала, и оставила меня и двух одноклассниц, и говорила раздеваться до трусов и лифчика, затем разуваться... (Это сделали), потому что она заставляла, довела до истерики", - приводится рассказ одной из пострадавших.

Также сообщается, что теперь в сторону девочек "летит куча угроз со стороны дирекции школы", а также приводятся цитаты из рассказов других учеников о ее "зверствах" - мол, якобы учитель стирала тряпкой для доски макияж с лица школьницы в ее день рождения, заставляла раздеваться других, что в учебном заведении педагоги бьют и унижают учеников, а "дирекция и родительский комитет закрывает на это глаза".

Кроме того, в интернете опубликовали видео, как учительница в 2017 году била школьника в коридоре привселюдно. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Как пишет местное издание "Конкурент", директор школы Олег Гребенюк признает, что конфликт у учителя с этими тремя ученицами был, но информацию о раздевании детей не подтвердил.

От других комментариев относительно скандальной ситуации директор отказался.