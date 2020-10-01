В Киеве учительница издевалась над учеником: ударила и тащила за ухо

В школе Киева разгорелся скандал из-за насилия (фото: pixabay.com)

В киевской школе учительница применила насилие над учеником третьего класса

В киевской школе классный руководитель применила силу к своему ученику якобы из-за его поведения. Инцидент произошел в гимназии №118 с учеником третьего класса и педагогом Татьяной Новицкой 22 сентября. Учитель схватила мальчика за ухо, потащила из-за парты и заставила его стоять у стены. Об этом на странице "Родители SOS" рассказала мама ребенка.

"Классный руководитель 3-Б класса, Новицкая Татьяна Александровна, применила по отношению к нему физическую силу, а именно схватила его за ухо, потащила к двери и поставила к стене. Сын плакал и сказал, что ему было очень больно. На мой вопрос учителю, которое она имела право так поступить, я услышала следующее: "А какое право он имеет издеваться надо мной?", - написала мама мальчика.

В чем заключались издевательства ребенка над учителем она не сообщила. Мальчик в слезах и даже дома ничего не хочет рассказывать. Автор поста сообщила, что написала заявление в полицию и рассказала о ситуации директору, но никаких действий руководство школы не предприняло. Детский психолог порекомендовал пройти матери и ее сыну несколько сеансов у специалиста.

"На сегодня 25 сентября ни школа, ни полиция не сделали ни одного действия, для прояснения и урегулирования случившегося конфликта. На данный момент возможность полноценно ходить на работу отсутствует (т.к. являюсь мамой одиночкой), дома с сыном занимаюсь, школе, видимо, удобно. Так как считаю, что это все началось совсем не 22.09, а намного ранее. И у меня есть все основания так думать", - написала женщина.

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