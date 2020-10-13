На Закарпатье школьник сломал хребет на уроке, а учитель это проигнорировал

На Закарпатье школьник сломал хребет на физкультуре (коллаж: РБК-Украина)

Школьник в лицее города Мукачево сломал хребет и руки на физкультуре

На Закарпатье школьник травмировал конечности и сломал хребет на уроке физкультуры. Случилось это в лицее города Мукачево.

Об инциденте с пятиклассником в учебном заведении умолчали, но об этом стали активно писать в соцсетях, говорится в программе "Свідок".

Родные мальчика и горожане обвиняют во всем учителя, ведь последний даже не оказал мальчику первую помощь. Ребенка с тяжелыми травмами физрук направил в школьный пункт оказания первой помощи. Уже оттуда мальчика забрали в больницу.

Школьник нуждается в лечении и длительной реабилитации.

Когда о случае заговорили громко, на это обратили внимание в управлении молодежи и спорта. Там убеждают, что это несчастный случай и виноват сам мальчик, который проигнорировал указания учителя.

У Мукачеві школяр на уроці фізкультури травмував кінцівки й переламав хребта. У Мукачеві школяр на уроці фізкультури травмував кінцівки й переламав хребта. #Свідок #НТН #новини Опубліковано Свідок Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Школьник сломал хребет на уроке физкультуры (видео: facebook.com/svidok.ntn)

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