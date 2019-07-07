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На Закарпатье пьяный адвокат сбил маленькую девочку: все детали

STYLERПроисшествия    07.07.2019 - 14:13
На Закарпатье пьяный адвокат сбил маленькую девочку: все детали
ДТП под Ужгородом - пьяный адвокат сбил ребенка (фото: РБК-Украина)

Виновнику ДТП на Закарпатье не позволили выйти под залог

Дорожно-транспортное происшествие в Закарпатской области произошло по вине адвоката, который на внедорожнике Mitsubishi Outlander съехал в кювет, где в этот момент играла 11-летняя девочка. Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Известно, что от полученных травм ребенок скончался на месте. 35-летний адвокат во время ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас ему сообщено о подозрении - мужчину арестовали без возможности внесения залога.

Трагедия произошла в селе Малая Добронь Ужгородского района около 19:00 в пятницу, 5 июля.

Андрей Лысенко отметил, что виновнику трагедии не дали выйти под залог из-за отягчающих обстоятельств аварии - состояния алкогольного и наркотического опьянения адвоката при ДТП, в котором погиб ребенок.

На Закарпатье пьяный адвокат сбил маленькую девочку: все детали

ДТП под Ужгородом - пьяный адвокат сбил ребенка насмерть (скрин: facebook.com/lysenko.andrii)

Ранее мы писали, что во Львовской области пьяный экс-депутат наехал на 22-летнюю девушку. Он зацепил и протащил ее по земле, когда девушка садилась в машину к своему возлюбленному.

Напомним, в ночь на 5 июля в Виннице пьяный полицейский, который был за рулем микроавтобуса протаранил сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей.

К слову, в Киеве водитель едва не лишил пешехода жизни. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

 

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