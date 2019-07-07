На Закарпатті п'яний адвокат збив маленьку дівчинку: всі деталі

ДТП під Ужгородом - п'яний адвокат збив дитину (фото: РБК-Україна)

Винуватцю ДТП на Закарпатті не дозволили вийти під залог

Дорожно-транспортна пригода в Закарпатській області сталася з вини адвоката, який на позашляховику Mitsubishi Outlander з'їхав у кювет, де в цей момент гралася 11-річна дівчинка. Про це написав на своїй Facebook-сторінці представник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

Відомо, що від отриманих травм дитина померла на місці. 35-річний адвокат під час ДТП перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Наразі йому повідомлено про підозру - чоловіка заарештували без можливості внесення застави.

Трагедія сталася в селі Мала Добронь Ужгородського района близько 19:00 у п'ятницю, 5 липня.

Андрій Лисенко наголосив на тому, що винуватцю трагедії не дали вийти під залог через обтяжуючі обставини аварії - стан алкогольного та наркотичного сп’яніння адвоката під час ДТП, в якому загинула дитина.

ДТП під Ужгородом - п'яний адвокат збив дитину насмерть (скрін: facebook.com/lysenko.andrii)

Раніше ми писали, що у Львівській області п'яний екс-депутат наїхав на 22-річну дівчину. Він зачепив і протягнув її по землі, коли дівчина сідала в машину до свого коханого.

Нагадаємо, в ніч на 5 липня у Вінниці п'яний поліцейський, який був за кермом мікроавтобуса, протаранив відразу три автомобілі. В результаті аварії постраждали двоє дітей.

До слова, в Києві водій ледь не позбавив пішохода життя. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці.