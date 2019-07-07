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Переломы ног и множественные травмы: в Киеве водитель едва не лишил пешехода жизни

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 09:54
Переломы ног и множественные травмы: в Киеве водитель едва не лишил пешехода жизни
ДТП в Киеве с участие Mazda 6 и пешехода (фото: РБК-Украина)

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и поплатился за это собственным здоровьем

6 июля около 23:00 в Киеве на проспекте Победы произошел неприятный инцидент: Mazda 6 сбила мужчину, который пытался перебежать проспект в неположенном для этого месте. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя Mazda, он вместе с девушкой на переднем сидении двигался по проспекту Победы в среднем ряду в сторону выезда из Киева. В это время мужчина, возрастом около 30 лет, перебегал проспект в неположенном месте. Водитель не успел вовремя среагировать и сбил пострадавшего.

 

ДТП в Киеве произошло с участие Mazda 6 и пешехода (фото: kiev.informator.ua)

Вследствие удара пешеход проломил телом лобовое стекло и перелетел через крышу автомобиля. Медики диагностировали у мужчины переломы ног, рваные раны и закрытую черепно-мозговую травму. 

Кроме того, в аварии пострадала девушка-пассажир Mazda. Она получила рассечение лба от осколков лобового стекла. Детали и виновника происшествия устанавливает следствие.

ДТП в Киеве произошло с участие Mazda 6 и пешехода

Напомним, что жуткое ДТП под Днепром отправило водителя в кому, а Toyota после удара превратилась в груду металла.

Мы сообщали о том, что в авиакатастрофе погиб американский мультимиллиардер, нефтяной магнат Кристофер Клайн.

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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