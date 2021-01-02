На Закарпатье произошел пожар в отеле: пострадал 10-летний мальчик (фото)

На Закарпатье в отеле произошел пожар, в результате чего пострадал ребенок - один из отдыхающих. Инцидент произошел в поселке городского типа Воловец в субботу, 2 января, ночью.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 16 человек - 13 вывели и еще 3 спустили вниз с второго и третьего этажей с помощью лестницы. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре в мотеле поступило в Службу спасения в два часа ночи. Отдыхающие рассказали, что в коридоре и номерах чувствуется едкий запах дыма.

Тушить пожар бросились дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений Воловца и села Нижние Ворота - всего 15 пожарных, а также было 3 единицы техники.

Как выяснилось, очагом возгорания была баня, расположенная на первом этаже здания.

"Поэтому пока одни бойцы ГСЧС работали над ликвидацией пламени, другие спасали людей", - говорится в сообщении.

Оказалось, что еще до прибытия пожарных травмировался 10-летний мальчик из Кривого Рога, который пытался выйти на улицу из мотеля.

Ребенка в карете "скорой" доставили в больницу. Медики диагностировали у него ожоги.

Полностью ликвидировать пожар на площади 30 "квадратов" удалось в три часа ночи.

Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной возгорания.

На Закарпатье горел отель 2 января (фото: zk.dsns.gov.ua)

Напомним, недавно в Ровно в переполненном ТРЦ вспыхнул пожар, и спасатели показали видео.

Также сообщалось, что на Новый год в Николаеве фейерверк залетел на балкон, загорелись две квартиры.