В Ровно в переполненном ТРЦ вспыхнул пожар: спасатели показали видео

Пожар в ТРЦ в Ровно (коллаж РБК-Украина)

В Ровно произошел пожар в торгово-развлекательном центре, в котором было много посетителей. Спасатели эвакуировали из здания более полусотни человек, среди которых - 30 детей.

Инцидент произошел в среду, 30 декабря, в ТРЦ "Арена" на улице Киевской. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Ровенской области.

Сообщение о возгорании поступило на спецлинию "101" в три часа дня.

На тушения пожара отправили четыре дежурных пожарно-спасательных отделения. Также на месте происшествия работал оперативно-координационный центр спасателей.

Всего к тушению были привлечены 4 пожарной единицы техники и 20 человек личного состава спасателей.

Из горящего здания вывели 53 человека. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Видео: В ТРЦ в Ровно произошел пожар

Как было установлено, пожар случился в подвальном помещении, где загорелись деревянные поддоны.

В ГСЧС рассказали, что пожар удалось полностью ликвидировать уже в 15:30.

Причина пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

В Ровно произошел пожар в ТРЦ 30 декабря (фото: rv.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в конце ноября крупный пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове уничтожил часть павильонов.

Также мы писали о том, что недавно в России солдат случайно расстрелял из пушки детский отдел в торговом центре.