На Закарпатті сталася пожежа в готелі: постраждав 10-річний хлопчик (фото)

На Закарпатті в готелі сталася пожежа, в результаті чого постраждала дитина - одна з відпочиваючих. Інцидент стався в селищі міського типу Воловець у суботу, 2 січня, вночі.

Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 16 людей - 13 вивели та ще 3 спустили вниз з другого і третього поверхів за допомогою драбини. Про це передали в прес-службі ДСНС України в Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу в мотелі надійшло до Служби порятунку о другій годині ночі. Відпочиваючі розповіли, що в коридорі та номерах відчувається їдкий запах диму.

Гасити пожежу кинулися чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів Воловця і села Нижні Ворота - всього 15 пожежників, а також було 3 одиниці техніки.

Як з'ясувалося, осередком займання була лазня, яка була розташована на першому поверсі будівлі.

"Тож поки одні бійці ДСНС працювали над ліквідацією полум’я, інші рятували людей", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що ще до прибуття пожежників травмувався 10-річний хлопчик з Кривого Рогу, який намагався вийти на вулицю з мотелю.

Дитину в кареті "швидкої" доставили до лікарні. Медики діагностували у неї опіки.

Повністю ліквідувати пожежу на площі 30 "квадратів" вдалося о третій годині ночі.

Зараз правоохоронці з'ясовують, що стало причиною займання.

На Закарпатті горів готель 2 січня (фото: zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Рівному в переповненому ТРЦ спалахнула пожежа, і рятувальники показали відео.

Також повідомлялося, що на Новий рік у Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілися дві квартири.