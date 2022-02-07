На Закарпатье показали потрясающее, но опасное зрелище - снежный фонтан (видео)

"А вы когда-нибудь видели снежные фонтаны? Явление красивое, но крайне опасное, ведь образуются они сильным ветром у снежных карнизов. Уважаемые туристы, сейчас в горах крайне рискованно", - предупредили людей на странице ГСЧС.

Отмечается, что ночью погодные условия еще больше ухудшатся.

По прогнозам синоптиков ночью и первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

В комментариях украинцы отметили, что из такого снежного фонтана при попадании выбраться очень сложно.

Для справки

Снежным фонтаном называется подъем снега на высоту до 20 метров над зияющими отверстиями крупных занесенных снегом ледниковых трещин, когда вдоль них дует сильный ветер, вызывающий низовую метель.