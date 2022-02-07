На Закарпатті показали приголомшливе, але небезпечне видовище - сніговий фонтан (відео)

"А ви коли-небудь бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром у снігових карнизів. Шановні туристи, зараз в горах вкрай ризиковано", - попередили людей на сторінці ДСНС.

Зазначається, що вночі погодні умови ще більше погіршаться.

За прогнозами синоптиків вночі та першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, місцями посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини.

У коментарях українці відзначили, що з такого снігового фонтану при попаданні вибратися дуже складно.

Для довідки

Сніговим фонтаном називається підйом снігу на висоту до 20 метрів над зяючими отворами великих занесених снігом льодовикових тріщин, коли уздовж них дме сильний вітер, що викликає низову заметіль.