UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Закарпатье пенсионер нашел способ, как спасти елки от воров: навсегда отобьет желание красть

Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье пенсионер придумал способ, как защитить елки от воров. Он обмазал деревья известью и навозом.

Об этом сообщает "Голос Карпат".

Житель села Нараева на Бережанщине Виктор два года назад еле пережил кражу у него нескольких новогодних деревьев. После этого мужчина придумал "ароматный" способ бороться со злоумышленниками.

Он намазал на елки навоз и покрыл их известью. По его словам, такой способ украшения лесных красавиц должен надолго отпугнуть воров.

До выхода на пенсию Виктор работал на различных руководящих должностях в Бережанском гослесхозе. Не может без леса и сейчас, когда находится на заслуженном отдыхе.

Он часто гуляет по лесистым окрестностям Нараева, фотографирует родную природу, снимки выкладывает в соцсети.

Чтобы ощущать близкое присутствие леса, у дома посадил почти 40 обычных елей, четыре – голубых, а также лиственницы, сосны, туи, разные кусты.

От воров он спасает их таким нетрадиционным способом.

На Закарпатье мужчина украсил елки навозом, чтобы их не срезали воры (фото: goloskarpat.info)

Как мы писали ранее, елку у Офиса президента украсили необычным декором.

Читайте РБК-Украина в Google News
елки