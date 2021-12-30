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Елку у Офиса президента украсили необычным декором: что известно

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 10:30
Елку у Офиса президента украсили необычным декором: что известно Фото: Фото: Владимир и Елена Зеленские приняли участие в открытии праздничного городка возле ОПУ (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Елку, открытую 19 декабря возле Офиса президента, украсили новогодними игрушками от детей с особыми потребностями. Проект проходит уже второй раз по инициативе первой леди Украины - Елены Зеленской.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

"Начав традицию в прошлом году, я очень хотела ее продолжить. Мы послали общественным организациям и волонтерам со всей страны необходимые для творчества материалы и краски и попросили использовать воображение для того, чтобы вместе украсить елку возле Офиса президента. Вместо этого получили игрушки, которые разрисовали дети", - поделилась первая леди.

Всего елку украсили 125 шариками, каждый из которых уникален.

Напомним, что это уже вторая такая елка, которую Елена Зеленская создала вместе с детьми к новогодним праздникам. В прошлом году игрушки по авторским макетам детей отпечатали по специальной технологии с помощью ЗD-принтера.

Ранее мы сообщали, что в Киеве у посетителей праздничных локаций должны быть документы.

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