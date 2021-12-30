Елку у Офиса президента украсили необычным декором: что известно

Елку, открытую 19 декабря возле Офиса президента, украсили новогодними игрушками от детей с особыми потребностями. Проект проходит уже второй раз по инициативе первой леди Украины - Елены Зеленской.

"Начав традицию в прошлом году, я очень хотела ее продолжить. Мы послали общественным организациям и волонтерам со всей страны необходимые для творчества материалы и краски и попросили использовать воображение для того, чтобы вместе украсить елку возле Офиса президента. Вместо этого получили игрушки, которые разрисовали дети", - поделилась первая леди.

Всего елку украсили 125 шариками, каждый из которых уникален.