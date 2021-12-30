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На Закарпатті пенсіонер знайшов спосіб, як врятуавти ялинки від злодіїв: назавжди відіб'є бажання красти

Автор: Людмила Жукова

На Закарпатті пенсіонер придумав спосіб, як захистити ялинки від злодіїв. Він обмазав дерева вапном і гноєм.

Про це повідомляє "Голос Карпат".

Житель села Нараєва на Бережанщині Віктор два роки тому ледве пережив крадіжку у нього кількох новорічних дерев. Після цього чоловік придумав "ароматний" спосіб боротися зі зловмисниками.

Він намазав на ялинки гній і покрив їх вапном. За його словами, такий спосіб прикраси лісових красунь повинен надовго відлякати злодіїв.

До виходу на пенсію Віктор працював на різних керівних посадах у Бережанському держлісгоспі. Не може без лісу і зараз, коли знаходиться на заслуженому відпочинку.

Він часто гуляє лісистими околицями Нараєва, фотографує рідну природу, знімки викладає в соцмережі.

Щоб відчувати близьку присутність лісу, біля будинку посадив майже 40 звичайних ялин, чотири – блакитних, а також модрини, сосни, туї, різні кущі.

Від злодіїв він рятує їх таким нетрадиційним способом.

На Закарпатті чоловік прикрасив ялинки гноєм, щоб їх не зрізали злодії (фото: goloskarpat.info)

Як ми писали раніше, ялинку біля офісу президента прикрасили незвичайним декором.

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