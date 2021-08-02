На Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичка

Как все произошло

Возгорание жилища произошло 1 августа в 23:17. Муж владелицы как раз сидел в беседке в саду, когда увидел как молния ударила в крышу дома и сразу же погас свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже переметнулся на пристроенную к ней летнюю кухню. В 2 часа ночи пожарным удалось потушить дом и уберечь от огня соседние здания.

Пожар уничтожил перекрытие на площади 450 кв.м и вещи домашнего обихода.

Окончательная причина пожара выясняется

Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба. Спасатели призывают устанавливать качественные системы молниезащиты, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.

На Закарпатье молния попала в дом (фото: zk.dsns.gov.ua)