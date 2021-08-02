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На Закарпатті в будинок влучила блискавка: він спалахнув, як сірник

Автор: Людмила Жукова

У Закарпатській області в селі Солотвіно блискавка влучила в житловий будинок і він блискавично загорівся.

Про це повідомляється на сайті ДСНС Закарпатської області.

Як все сталося

Загоряння житла сталося 1 серпня о 23:17. Чоловік власниці якраз сидів в альтанці в саду, коли побачив як блискавка вдарила в дах будинку і відразу ж згасло світло. Коли господар підійшов ближче, то побачив вогонь з-під даху будинку, який вже переметнувся на прибудовану до неї літню кухню. О 2 годині ночі пожежникам вдалося загасити будинок і вберегти від вогню сусідні будівлі.

Пожежа знищила перекриття на площі 450 кв.м та речі домашнього вжитку.

Остаточна причина пожежі з'ясовується

Наразі правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків. Рятувальники закликають встановлювати якісні системи блискавкозахисту, щоб запобігти пожежі або ураження електричним струмом під час грози.

На Закарпатті блискавка влучила у будинок (фото: zk.dsns.gov.ua)

Як ми писали раніше, у Карпатах блискавка влучила у туристів, є постраждалі.

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