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На Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичка

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Понедельник 02 августа 2021 14:05
На Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичка Фото: На Закарпатье молния угодила в дом (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Закарпатской области в селе Солотвино молния попала в жилой дом и он молниеносно загорелся.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Закарпатской области.

Как все произошло

Возгорание жилища произошло 1 августа в 23:17. Муж владелицы как раз сидел в беседке в саду, когда увидел как молния ударила в крышу дома и сразу же погас свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже переметнулся на пристроенную к ней летнюю кухню. В 2 часа ночи пожарным удалось потушить дом и уберечь от огня соседние здания.

Пожар уничтожил перекрытие на площади 450 кв.м и вещи домашнего обихода.

Окончательная причина пожара выясняется

Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба. Спасатели призывают устанавливать качественные системы молниезащиты, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.

На Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичкаНа Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичкаНа Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичка

На Закарпатье молния попала в дом (фото: zk.dsns.gov.ua)

Как мы писали ранее, в Карпатах молния попала в туристов, есть пострадавшие.

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