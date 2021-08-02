На Закарпатье в дом попала молния: он вспыхнул, как спичка
В Закарпатской области в селе Солотвино молния попала в жилой дом и он молниеносно загорелся.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Закарпатской области.
Как все произошло
Возгорание жилища произошло 1 августа в 23:17. Муж владелицы как раз сидел в беседке в саду, когда увидел как молния ударила в крышу дома и сразу же погас свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже переметнулся на пристроенную к ней летнюю кухню. В 2 часа ночи пожарным удалось потушить дом и уберечь от огня соседние здания.
Пожар уничтожил перекрытие на площади 450 кв.м и вещи домашнего обихода.
Окончательная причина пожара выясняется
Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба. Спасатели призывают устанавливать качественные системы молниезащиты, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.
На Закарпатье молния попала в дом (фото: zk.dsns.gov.ua)
Как мы писали ранее, в Карпатах молния попала в туристов, есть пострадавшие.