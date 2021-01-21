На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Закарпатській області археологи виявили шийне кільце, яке на 94,52% складається з трансільванського і уральського золота. При цьому прикраса була роздроблена на частини.

Археолог, кандидат історичних наук, завідувач Археологічним музеєм Ужгородського національного університету Володимир Мойжес заявив, що це найбільша золота знахідка в Закарпатській області, повідомляє "Укрінформ".

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

За його словами, кельтська прикраса була знайдена у вигляді фрагментів при дослідженні сакрального центру даків у Малій Копанні. Частини прикраси були розкидані на великій площі близько 70 квадратних метрів. Загальна вага зібраних фрагментів склала 544 грами.

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Основа прикраси складається з чотирьох переплетених золотих ниток діаметром 9-10 мм. Всередині закручується тонкий стрижень з різьбою.

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Експерт пояснив, що дана прикраса підкреслювала соціальний статус її власника.

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Місце виявлення прикраси припускає, що тут відбувалися поховання та інші обряди.

Нагадаємо, в Єгипті виявили унікальні стародавні артефакти.

Раніше в Східній Африці археологи виявили кам'яні знаряддя, яким більше ніж два мільйони років. Експерти вважають, що ця знахідка може багато розповісти про життя людей у давні часи.