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На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

Закарпаття, Четвер 21 січня 2021 07:13
На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки
На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Закарпатській області археологи виявили шийне кільце, яке на 94,52% складається з трансільванського і уральського золота. При цьому прикраса була роздроблена на частини.

Археолог, кандидат історичних наук, завідувач Археологічним музеєм Ужгородського національного університету Володимир Мойжес заявив, що це найбільша золота знахідка в Закарпатській області, повідомляє "Укрінформ".

На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідкиНа Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

За його словами, кельтська прикраса була знайдена у вигляді фрагментів при дослідженні сакрального центру даків у Малій Копанні. Частини прикраси були розкидані на великій площі близько 70 квадратних метрів. Загальна вага зібраних фрагментів склала 544 грами.

На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідкиНа Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Основа прикраси складається з чотирьох переплетених золотих ниток діаметром 9-10 мм. Всередині закручується тонкий стрижень з різьбою.

На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Експерт пояснив, що дана прикраса підкреслювала соціальний статус її власника.

На Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота: фото знахідки

На Закарпатті археологи знайшли золоту кельтську прикрасу (фото: ukrinform.net)

Місце виявлення прикраси припускає, що тут відбувалися поховання та інші обряди.

Нагадаємо, в Єгипті виявили унікальні стародавні артефакти.

Раніше в Східній Африці археологи виявили кам'яні знаряддя, яким більше ніж два мільйони років. Експерти вважають, що ця знахідка може багато розповісти про життя людей у давні часи.

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