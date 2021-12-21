На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от сожителя матери: назвала сына в его честь

Как прошли роды

Отмечается, что с малышом сейчас все в порядке и он находится в больнице. Роды у малолетней прошли нормально. Сейчас Бьянку уже выписали и она дома.

18 ноября 11-летняя девочка родила с помощью кесарева сечения малыша весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.

"Состояние ребенка в целом нормальное, однако, учитывая его малый вес и такой экстраординарный случай, мы направили его в Областную детскую больницу, где круглосуточно дежурит неонатолог", - рассказал Владимир Сагарда, заведующий акушерско-гинекологическим отделением больницы имени Бертолона Линнера Береговского горсовета.

По словам врача, с 1992 года он принимал очень много малолетних родов, но 11-летнюю роженицу встречает впервые.

"Сама Бьянка перенесла операцию хорошо, она находилась под общим наркозом. Возле нее постоянно была мама, вероятно, она заразила дочь коронавирусом, поэтому после родов роженицу отправили на лечение в отделение. Сейчас с Бьянкой все хорошо", – сказал доктор.

11-летняя Бьянка родила малыша (фото: life.pravda.com.ua)

Кто отец ребенка

Изначально мать Бьянки - Рита говорила, что ее дочка познакомилась на свалке с 14-летним мальчиком и это ребенок от него. Но позже выяснилось, что отец малыша - 46 летний сожитель Риты. Сейчас она порвала с ним отношения.

Бьянка намерена назвать ребенка в честь отца - Александром. Он сейчас не помогает, только после родов пополнил карту девочки на 700 гривен. По ее словам, ранее он постоянно высылыл с заработков деньги.

Девочка признается, что близость с Александром была у нее по согласию, он ее не насиловал. А после этого купил ей велосипед.

Сейчас 46-летнему Александру полиция объявила подозрение в изнасиловании. Ему надели браслет, чтобы он не покинул Украину. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения, если его вину докажут.

Бьянка говорит, что любит его и ни в чем не обвиняет. Семья живет очень бедно в очень скромном доме, перебиваются случайными заработками. В жилище проживает мать Рита с сожителем Калманом, 17-летняя Барбара с годовалым малышом и 11-летняя Бьянка.

Живет семья Бьянки очень бедно (фото: life.pravda.com.ua)