На Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від співмешканця матері: назвала сина на його честь

Як пройшли пологи

Відзначається, що з малюком зараз все в порядку і він знаходиться в лікарні. Пологи у малолітньої пройшли нормально. Зараз Б'янку вже виписали й вона вдома.

18 листопада 11-річна дівчинка народила за допомогою кесаревого розтину малюка вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см.

"Стан дитини в цілому нормальний, однак, враховуючи його малу вагу і такий екстраординарний випадок, ми направили його в обласну дитячу лікарню, де цілодобово чергує неонатолог", - розповів Володимир Сагарда, завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням лікарні імені Бертолона Ліннера Берегівської міськради.

За словами лікаря, з 1992 року він приймав дуже багато малолітніх пологів, але 11-річну породіллю зустрічає вперше.

"Сама Бьянка перенесла операцію добре, вона перебувала під загальним наркозом. Біля неї постійно була мама, ймовірно, вона заразила дочку коронавірусом, тому після пологів породіллю відправили на лікування у відділення. Зараз з Б'янкою все добре", - сказав доктор.

11-річна Бьянка народила малюка (фото: life.pravda.com.ua)

Хто батько дитини

Спочатку мати Бьянки - Рита говорила, що її дочка познайомилася на звалищі з 14-річним хлопчиком і це дитина від нього. Але пізніше з'ясувалося, що батько малюка - 46 річний співмешканець Рити. Вона розірвала наразі відносини з ним.

Бьянка має намір назвати дитину на честь батька - Олександром. Він зараз не допомагає, тільки після пологів поповнив карту дівчинки на 700 гривень. За її словами, раніше він постійно висилав із заробітків гроші.

Дівчинка зізнається, що близькість з Олександром була у неї за згодою, він її не ґвалтував. А після цього купив їй велосипед.

Наразі 46-річному Олександру поліція оголосила підозру у зґвалтуванні. Йому одягли браслет, щоб він не покинув Україну. Чоловікові загрожує до 15 років тюремного ув'язнення, якщо його провину доведуть.

Бьянка каже, що любить його і ні в чому не звинувачує. Сім'я живе дуже бідно в дуже скромному будинку, перебиваються випадковими заробітками. У житлі проживає мати Рита зі співмешканцем Калманом, 17-річна Барбара з однорічним малюком і 11-річна Бьянка.

Живе сім'я Б'янки дуже бідно (фото: life.pravda.com.ua)