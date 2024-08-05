Зак Ефрон, який потрапив до лікарні внаслідок нещасного випадку, висловився про своє самопочуття

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У соцмережах актор поділився, що почувається добре після ночі, проведеної у лікарні. Він оприлюднив, фото, зроблене під час тренування, аби продемонструвати підписникам, що має гарне самопочуття і вже готовий до фізичної активності.

В Instagram-stories Ефрон оприлюднив знімок, на якому можна побачити, як він займається з гантелями, лежачи для на м'ячі для йоги. У підписі до кадру Зак зауважив, що він "щасливий та здоровий", а також подякував усім шанувальникам за добрі слова підтримки, які отримав після інциденту.

Актор показав тренування (Фото: instagram.com/zacefron)

Що відомо про інцидент у басейні

Напередодні, у п'ятницю, Ефрон відпочивав на приватній віллі на Ібіці. Під час перебування у басейні йому стало погано, і тому на допомогу прийшли співробітники вілли.

Попри те, що ситуація виглядала досить серйозною, представник зірки запевнив, що його доправили до медичної установи "у якості запобіжного заходу після незначного інциденту з плаванням". Представник актора не став пояснювати, що саме стало причиною його раптового поганого самопочуття.

Як відомо, Зак відпочивав у Європі, перед цим він побував на Олімпійських іграх у Парижі та виступив із діджеєм Мартіном Гаріксом, після чого трапився вищезгаданий нещасний випадок.

Знаменитості 36 років (Фото: instagram.com/zacefron)

До слова, Ефрон (повне ім'я - Захарі Давід Александр) - 36-річний американський актор та виконавець, який здобув популярність після зйомок у "Шкільному мюзиклі".

Після цього, у 2007 році, за його участі вийшли ще дві стрічки: "Лак для волосся" і "Шкільний мюзикл. Канікули". Друга частина кінороботи також здобула велику популярність, тому у 2008 вийшло продовження.

Далі у кар'єрі актора була ще низка стрічок, які здобули популярність та зробили його ще відомішим.