Пам'ятаєте страшну дівчинку з "Дзвінка"? Ось як вона виглядає зараз (фото)
На початку 2000-х років кожен, хто подивився культовий фільм жахів "Дзвінок", боявся цієї дівчинки. Однак у реальному житті акторка виявилася дуже милою, хоча сьогодні у неї не дуже складається з кар'єрою.
Як сьогодні виглядає Дейві Чейз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У 2002 році на екрани вийшов один із найвідоміших фільмів жахів - "Дзвінок". У цьому фільмі 12-річна Дейві Чейз втілила образ таємничої Самари Морган, дівчинки, яка приходить за тобою через сім днів.
Її героїня, завдяки деяким сценам з лякаючим гримом, була визнана "найстрашнішою дівчинкою у світі". Однак звання "найкращого кінолиходія" і "найстрашнішої героїні", отримані після виходу фільму, анітрохи не засмутили Дейві.
Дейві Чейз (фото: кадр з фільму "Дзвінок")
Вона прекрасно розуміла, що в реальному житті дуже мила і фотогенічна - адже "Дзвінок" був лише одним із багатьох фільмів, в яких вона вже встигла знятися!
Так, Чейні знімалася у таких серіалах, як "Сабріна - маленька відьма" і "Всі жінки відьми", а також озвучила мультфільм "Ліло і Стіч". Крім цього, вона взяла участь у десятках інших кінопроектів ще до того, як закінчила школу!
Сьогодні Дейві вже 32 роки, і її зовнішній вигляд важко зіставити з образом тієї самої дівчинки з "Дзвінка".
Дейві Чейз (фото: instagram.com/daveighc)
Останніми роками вона практично не знімається в кіно. Її ім'я в пресі частіше згадується у зв'язку з інцидентами, пов'язаними із забороненими речовинами. На жаль, сьогодні актриса навіть не веде соцмережі.
Дивіться, який вигляд зараз має секс-символ 90-х і зірка "Серцеїдок".
Також дізнайтесь, як живе і виглядає красунчик із серіалу "Комісар Рекс".