ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря

Субота 03 лютого 2024 16:00
UA EN RU
Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря Що можна купити у польській аптеці без рецепта (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В аптеках Польщі без рецепта можна придбати різні ліки, включаючи знеболювальні таблетки. Асортимент варіюється від простих препаратів для полегшення симптомів застуди до засобів для лікування безсоння та алергії.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, які ліки можна купити у польських аптеках без попереднього лікарського призначення.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.

Зміст

Яке заспокійливе можна купити у Польщі

У Польщі можна придбати різні заспокійливі лікарські препарати. Серед кращих безрецептурних заспокійливих засобів варто згадати:

  • Magne B6 Forte
  • Labofarm, Tabletki uspokajające
  • Optimum, Tabletki uspokajające
  • VALDIX 400mg
  • YANGO Hapisiv
  • Natu.Care Sleep Well
  • Sundose, For Stress Relief
  • Sundose, Daily Balance
  • Oyono Noc
  • Jasnum Mood
  • Tonaxinum Forte
  • Olimp Forstres
  • Persen Forte
  • Valused
  • Valerin Max
  • Valerin Forte

Лекарства, Таблетки, Медицина

Заспокійливі препарати можуть бути різні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які ліки не можна купити без рецепта

У Польщі без рецепта можна придбати ліки першої необхідності - знеболювальні, жарознижувальні, снодійні, проти грипу, застуди, кашлю чи алергії, а також вітаміни та фітопрепарати.

Безрецептурні препарати позначають найчастіше абревіатурою ОТС (з англійської - Over the Counter Drug).

Водночас не можна купити без рецепта більшість ліків проти хронічних або тяжких захворювань, антибіотики.

Варто зазначити, що в Польщі існують два види рецептів:

  • електронний або онлайн-рецепт (виписується пацієнтам у більшості випадків)
  • паперовий (доступний в обмежених випадках)

Виписати рецепт у Польщі мають право: лікарі (приватної чи державної клініки), терапевти, стоматологи, медсестри, акушери, ліцензовані фармацевти, фельдшери або старші асистенти.

Цей документ може бути дійсним впродовж:

  • 7 днів (найчастіше - для антибіотиків)
  • 30 днів (в середньому - для більшості препаратів)
  • 120 днів (найчастіше - для імунобіологічних препаратів)

Здравоохранение, Лекарства, Витамины

Вітаміни можна купити без рецепта (ілюстративне фото: pixabay.com)

Яке найсильніше знеболювальне можна купити без рецепта

Без рецепта в Польщі можна придбати різні знеболювальні препарати (найчастіше - на основі ібупрофену чи парацетамолу). Серед найпопулярніших з них варто згадати:

  • Ibuprofen
  • Ketonal
  • Ketoprofen
  • Aspiryna
  • Paracetamol

Водночас найсильнішим знеболювальним, яке можна купити без рецепта, дехто вважає:

  • Pyralgina 500 mg
  • Ketokaps Max 50 mg
  • IBUM SUPERMAX

Боль В Животе, Инфаркт, Медицина, Доктор

Інколи з болем краще одразу йти до лікаря (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як купити ліки у Польщі

Безрецептурні ліки в Польщі продаються практично всюди:

  • в аптеках
  • у супермаркетах
  • у магазинах побутової хімії та косметики
  • на автозаправних станціях (АЗС) тощо

    Рецептурні ліки продаються фармацевтами в аптеках - за умови надання паперового рецепта або спеціального коду електронного рецепта з смс-повідомлення.

    Після перевірки актуальності виписаного вам рецепта в системі, фармацевт без проблем продасть необхідний препарат.

    Крім того, знайти та замовити (або забронювати у найближчій аптеці) необхідні ліки - як безрецептурні, так і рецептурні - можна онлайн:

    • на сайтах конкретних аптек (або мереж)
    • на спеціалізованих порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
    • у мобільних застосунках цих порталів (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

    Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря

    Додаток Doz.pl доступний для різних гаджетів (скріншот: m.doz.pl)

    Які ліки можна брати до Польщі

    Польське законодавство дозволяє ввозити на територію країни медичні препарати для власних потреб, але не більше п'ятьох найменших упаковок (наприклад, якщо лікарський засіб випускається в упаковках по 20, 30, 50 і 90 таблеток, через кордон офіційно можна провезти п'ять упаковок по 20 таблеток).

    Така норма стосується всіх форм ліків (оскільки іншого не прописано):

    • твердих (таблеток, драже, капсул, гранул тощо)
    • м'яких (мазей, кремів, гелів тощо)
    • рідких (розчинів, настоянок, крапель тощо)
    • газоподібних (аерозолів)

    Уточнюється водночас, що подорожуючим необхідно подбати про безпечне транспортування лікарських засобів (аби ампули не розбилися, аерозоль не "пшикав", а свічки не "потекли" під впливом тепла).

    Для провезення через кордон рецептурних ліків варто взяти з собою документ, який підтверджує таку необхідність:

    • рецепт, виписаний лікарем
    • копію медичної картки пацієнта
    • чеки з аптек, де ви купували медикаменти
    • довідку від лікаря із зазначеним діагнозом, термінами лікування й необхідною кількістю препарату

    При цьому документ із будь-якої медичної установи повинен бути завірений і мати підписи лікуючого та головного лікарів (або директора медзакладу).

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі.

    Читайте також, скільки коштують "базові" продукти в Україні, Польщі та Німеччині.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Польща аптечка лікарі рецепт рік препарати Кордон з Україною медицинская помощь
    NEWS
    Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
    Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить