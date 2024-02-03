Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря
В аптеках Польщі без рецепта можна придбати різні ліки, включаючи знеболювальні таблетки. Асортимент варіюється від простих препаратів для полегшення симптомів застуди до засобів для лікування безсоння та алергії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, які ліки можна купити у польських аптеках без попереднього лікарського призначення.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.
Зміст
- Яке заспокійливе можна купити в Польщі
- Які ліки не можна купити без рецепта
- Яке найсильніше знеболювальне можна купити без рецепта
- Як купити ліки в Польщі
- Які ліки можна брати до Польщі
Яке заспокійливе можна купити у Польщі
У Польщі можна придбати різні заспокійливі лікарські препарати. Серед кращих безрецептурних заспокійливих засобів варто згадати:
- Magne B6 Forte
- Labofarm, Tabletki uspokajające
- Optimum, Tabletki uspokajające
- VALDIX 400mg
- YANGO Hapisiv
- Natu.Care Sleep Well
- Sundose, For Stress Relief
- Sundose, Daily Balance
- Oyono Noc
- Jasnum Mood
- Tonaxinum Forte
- Olimp Forstres
- Persen Forte
- Valused
- Valerin Max
- Valerin Forte
Заспокійливі препарати можуть бути різні (ілюстративне фото: pixabay.com)
Які ліки не можна купити без рецепта
У Польщі без рецепта можна придбати ліки першої необхідності - знеболювальні, жарознижувальні, снодійні, проти грипу, застуди, кашлю чи алергії, а також вітаміни та фітопрепарати.
Безрецептурні препарати позначають найчастіше абревіатурою ОТС (з англійської - Over the Counter Drug).
Водночас не можна купити без рецепта більшість ліків проти хронічних або тяжких захворювань, антибіотики.
Варто зазначити, що в Польщі існують два види рецептів:
- електронний або онлайн-рецепт (виписується пацієнтам у більшості випадків)
- паперовий (доступний в обмежених випадках)
Виписати рецепт у Польщі мають право: лікарі (приватної чи державної клініки), терапевти, стоматологи, медсестри, акушери, ліцензовані фармацевти, фельдшери або старші асистенти.
Цей документ може бути дійсним впродовж:
- 7 днів (найчастіше - для антибіотиків)
- 30 днів (в середньому - для більшості препаратів)
- 120 днів (найчастіше - для імунобіологічних препаратів)
Вітаміни можна купити без рецепта (ілюстративне фото: pixabay.com)
Яке найсильніше знеболювальне можна купити без рецепта
Без рецепта в Польщі можна придбати різні знеболювальні препарати (найчастіше - на основі ібупрофену чи парацетамолу). Серед найпопулярніших з них варто згадати:
- Ibuprofen
- Ketonal
- Ketoprofen
- Aspiryna
- Paracetamol
Водночас найсильнішим знеболювальним, яке можна купити без рецепта, дехто вважає:
Інколи з болем краще одразу йти до лікаря (ілюстративне фото: pixabay.com)
Як купити ліки у Польщі
Безрецептурні ліки в Польщі продаються практично всюди:
- в аптеках
- у супермаркетах
- у магазинах побутової хімії та косметики
- на автозаправних станціях (АЗС) тощо
Рецептурні ліки продаються фармацевтами в аптеках - за умови надання паперового рецепта або спеціального коду електронного рецепта з смс-повідомлення.
Після перевірки актуальності виписаного вам рецепта в системі, фармацевт без проблем продасть необхідний препарат.
Крім того, знайти та замовити (або забронювати у найближчій аптеці) необхідні ліки - як безрецептурні, так і рецептурні - можна онлайн:
- на сайтах конкретних аптек (або мереж)
- на спеціалізованих порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
- у мобільних застосунках цих порталів (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
Додаток Doz.pl доступний для різних гаджетів (скріншот: m.doz.pl)
Які ліки можна брати до Польщі
Польське законодавство дозволяє ввозити на територію країни медичні препарати для власних потреб, але не більше п'ятьох найменших упаковок (наприклад, якщо лікарський засіб випускається в упаковках по 20, 30, 50 і 90 таблеток, через кордон офіційно можна провезти п'ять упаковок по 20 таблеток).
Така норма стосується всіх форм ліків (оскільки іншого не прописано):
- твердих (таблеток, драже, капсул, гранул тощо)
- м'яких (мазей, кремів, гелів тощо)
- рідких (розчинів, настоянок, крапель тощо)
- газоподібних (аерозолів)
Уточнюється водночас, що подорожуючим необхідно подбати про безпечне транспортування лікарських засобів (аби ампули не розбилися, аерозоль не "пшикав", а свічки не "потекли" під впливом тепла).
Для провезення через кордон рецептурних ліків варто взяти з собою документ, який підтверджує таку необхідність:
- рецепт, виписаний лікарем
- копію медичної картки пацієнта
- чеки з аптек, де ви купували медикаменти
- довідку від лікаря із зазначеним діагнозом, термінами лікування й необхідною кількістю препарату
При цьому документ із будь-якої медичної установи повинен бути завірений і мати підписи лікуючого та головного лікарів (або директора медзакладу).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі.
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