Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

В аптеках Польши без рецепта можно приобрести различные лекарства, включая обезболивающие таблетки. Ассортимент варьируется от простых препаратов для облегчения симптомов простуды до средств для лечения бессонницы и аллергии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, какие лекарства можно купить в польских аптеках без предварительного врачебного назначения.

Содержание

Какое успокоительное можно купить в Польше

В Польше можно приобрести разные успокоительные лекарственные препараты. Среди лучших безрецептурных успокоительных средств следует упомянуть:

Magne B6 Forte

Labofarm, Tabletki uspokajające

Optimum, Tabletki uspokajające

VALDIX 400mg

YANGO Hapisiv

Natu.Care Sleep Well

Sundose, For Stress Relief

Sundose, Daily Balance

Oyono Noc

Jasnum Mood

Tonaxinum Forte

Olimp Forstres

Persen Forte

Valused

Valerin Max

Valerin Forte

Успокоительные препараты могут быть разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие лекарства нельзя купить без рецепта

В Польше без рецепта можно приобрести лекарства первой необходимости - обезболивающие, жаропонижающие, снотворные, против гриппа, простуды, кашля или аллергии, а также витамины и фитопрепараты.

Безрецептурные препараты обозначают чаще всего аббревиатурой ОТС (с английского - Over the Counter Drug).

В то же время, нельзя купить без рецепта большинство лекарств против хронических или тяжелых заболеваний, антибиотики.

Следует отметить, что в Польше существуют два вида рецептов:

электронный или онлайн-рецепт (выписывается пациентам в большинстве случаев)

бумажный (доступен в ограниченных случаях)

Выписать рецепт в Польше имеют право: врачи (частной или государственной клиники), терапевты, стоматологи, медсестры, акушеры, лицензированные фармацевты, фельдшеры или старшие ассистенты.

Этот документ может быть действителен в течение:

7 дней (чаще всего - для антибиотиков)

30 дней (в среднем - для большинства препаратов)

120 дней (чаще всего - для иммунобиологических препаратов)

Витамины можно купить без рецепта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какое самое сильное обезболивающее можно купить без рецепта

Без рецепта в Польше можно приобрести различные обезболивающие препараты (чаще всего - на основе ибупрофена или парацетамола). Среди самых популярных из них следует упомянуть:

Ibuprofen

Ketonal

Ketoprofen

Aspiryna

Paracetamol

В то же время самым сильным обезболивающим, которое можно купить без рецепта, некоторые считают:

Pyralgina 500 mg

Ketokaps Max 50 mg

IBUM SUPERMAX

Иногда с болью лучше сразу идти к врачу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как купить лекарства в Польше

Безрецептурные лекарства в Польше продаются практически повсюду:

в аптеках

в супермаркетах

в магазинах бытовой химии и косметики

на автозаправочных станциях (АЗС) и т.д.

Рецептурное лекарство продается фармацевтами в аптеках - при условии предоставления бумажного рецепта или специального кода электронного рецепта из смс-сообщения.

После проверки актуальности выписанного вам рецепта в системе фармацевт без проблем продаст необходимый препарат.

Кроме того, найти и заказать (или забронировать в ближайшей аптеке) необходимые лекарства - как безрецептурные, так и рецептурные - можно онлайн:

на сайтах конкретных аптек (или сетей)

на специализированных порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

в мобильных приложениях этих порталов (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

Приложение Doz.pl доступно для различных гаджетов (скриншот: m.doz.pl)

Какие лекарства можно брать в Польшу

Польское законодательство разрешает ввозить на территорию страны медицинские препараты для собственных нужд, но не более пяти наименьших упаковок (например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу официально можно провезти пять упаковок по 20 таблеток).

Такая норма касается всех форм лекарств (поскольку иного не прописано):

твердых (таблеток, драже, капсул, гранул и т.п.)

мягких (мазей, кремов, гелей и т.п.)

жидких (растворов, настоек, капель и т.п.)

газообразных (аэрозолей)

Уточняется, что путешественникам необходимо позаботиться о безопасной транспортировке лекарственных средств (чтобы ампулы не разбились, аэрозоль не "пшикал", а свечи не "потекли" под влиянием тепла).

Для провоза через границу рецептурных лекарств следует взять с собой документ, подтверждающий такую необходимость:

рецепт, выписанный врачом

копию медицинской карты пациента

чеки из аптек, где вы покупали медикаменты

справку от врача с указанным диагнозом, сроками лечения и необходимым количеством препарата

При этом документ из любого медицинского учреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача (или директора медучреждения).