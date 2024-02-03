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Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

Суббота 03 февраля 2024 16:00
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Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача Что можно купить в польской аптеке без рецепта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В аптеках Польши без рецепта можно приобрести различные лекарства, включая обезболивающие таблетки. Ассортимент варьируется от простых препаратов для облегчения симптомов простуды до средств для лечения бессонницы и аллергии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, какие лекарства можно купить в польских аптеках без предварительного врачебного назначения.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.

Содержание

Какое успокоительное можно купить в Польше

В Польше можно приобрести разные успокоительные лекарственные препараты. Среди лучших безрецептурных успокоительных средств следует упомянуть:

  • Magne B6 Forte
  • Labofarm, Tabletki uspokajające
  • Optimum, Tabletki uspokajające
  • VALDIX 400mg
  • YANGO Hapisiv
  • Natu.Care Sleep Well
  • Sundose, For Stress Relief
  • Sundose, Daily Balance
  • Oyono Noc
  • Jasnum Mood
  • Tonaxinum Forte
  • Olimp Forstres
  • Persen Forte
  • Valused
  • Valerin Max
  • Valerin Forte

Лекарства, Таблетки, Медицина

Успокоительные препараты могут быть разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие лекарства нельзя купить без рецепта

В Польше без рецепта можно приобрести лекарства первой необходимости - обезболивающие, жаропонижающие, снотворные, против гриппа, простуды, кашля или аллергии, а также витамины и фитопрепараты.

Безрецептурные препараты обозначают чаще всего аббревиатурой ОТС (с английского - Over the Counter Drug).

В то же время, нельзя купить без рецепта большинство лекарств против хронических или тяжелых заболеваний, антибиотики.

Следует отметить, что в Польше существуют два вида рецептов:

  • электронный или онлайн-рецепт (выписывается пациентам в большинстве случаев)
  • бумажный (доступен в ограниченных случаях)

Выписать рецепт в Польше имеют право: врачи (частной или государственной клиники), терапевты, стоматологи, медсестры, акушеры, лицензированные фармацевты, фельдшеры или старшие ассистенты.

Этот документ может быть действителен в течение:

  • 7 дней (чаще всего - для антибиотиков)
  • 30 дней (в среднем - для большинства препаратов)
  • 120 дней (чаще всего - для иммунобиологических препаратов)

Лекарства, Витамины, Здравоохранение.

Витамины можно купить без рецепта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какое самое сильное обезболивающее можно купить без рецепта

Без рецепта в Польше можно приобрести различные обезболивающие препараты (чаще всего - на основе ибупрофена или парацетамола). Среди самых популярных из них следует упомянуть:

  • Ibuprofen
  • Ketonal
  • Ketoprofen
  • Aspiryna
  • Paracetamol

В то же время самым сильным обезболивающим, которое можно купить без рецепта, некоторые считают:

  • Pyralgina 500 mg
  • Ketokaps Max 50 mg
  • IBUM SUPERMAX

Боль в животе, инфаркт, медицина, доктор

Иногда с болью лучше сразу идти к врачу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как купить лекарства в Польше

Безрецептурные лекарства в Польше продаются практически повсюду:

  • в аптеках
  • в супермаркетах
  • в магазинах бытовой химии и косметики
  • на автозаправочных станциях (АЗС) и т.д.

    Рецептурное лекарство продается фармацевтами в аптеках - при условии предоставления бумажного рецепта или специального кода электронного рецепта из смс-сообщения.

    После проверки актуальности выписанного вам рецепта в системе фармацевт без проблем продаст необходимый препарат.

    Кроме того, найти и заказать (или забронировать в ближайшей аптеке) необходимые лекарства - как безрецептурные, так и рецептурные - можно онлайн:

    • на сайтах конкретных аптек (или сетей)
    • на специализированных порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
    • в мобильных приложениях этих порталов (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

    Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

    Приложение Doz.pl доступно для различных гаджетов (скриншот: m.doz.pl)

    Какие лекарства можно брать в Польшу

    Польское законодательство разрешает ввозить на территорию страны медицинские препараты для собственных нужд, но не более пяти наименьших упаковок (например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу официально можно провезти пять упаковок по 20 таблеток).

    Такая норма касается всех форм лекарств (поскольку иного не прописано):

    • твердых (таблеток, драже, капсул, гранул и т.п.)
    • мягких (мазей, кремов, гелей и т.п.)
    • жидких (растворов, настоек, капель и т.п.)
    • газообразных (аэрозолей)

    Уточняется, что путешественникам необходимо позаботиться о безопасной транспортировке лекарственных средств (чтобы ампулы не разбились, аэрозоль не "пшикал", а свечи не "потекли" под влиянием тепла).

    Для провоза через границу рецептурных лекарств следует взять с собой документ, подтверждающий такую необходимость:

    • рецепт, выписанный врачом
    • копию медицинской карты пациента
    • чеки из аптек, где вы покупали медикаменты
    • справку от врача с указанным диагнозом, сроками лечения и необходимым количеством препарата

    При этом документ из любого медицинского учреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача (или директора медучреждения).

    Напомним, ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше.

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