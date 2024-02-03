Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача
В аптеках Польши без рецепта можно приобрести различные лекарства, включая обезболивающие таблетки. Ассортимент варьируется от простых препаратов для облегчения симптомов простуды до средств для лечения бессонницы и аллергии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, какие лекарства можно купить в польских аптеках без предварительного врачебного назначения.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.
Содержание
- Какое успокоительное можно купить в Польше
- Какие лекарства нельзя купить без рецепта
- Какое самое сильное обезболивающее можно купить без рецепта
- Как купить лекарства в Польше
- Какие лекарства можно брать в Польшу
Какое успокоительное можно купить в Польше
В Польше можно приобрести разные успокоительные лекарственные препараты. Среди лучших безрецептурных успокоительных средств следует упомянуть:
- Magne B6 Forte
- Labofarm, Tabletki uspokajające
- Optimum, Tabletki uspokajające
- VALDIX 400mg
- YANGO Hapisiv
- Natu.Care Sleep Well
- Sundose, For Stress Relief
- Sundose, Daily Balance
- Oyono Noc
- Jasnum Mood
- Tonaxinum Forte
- Olimp Forstres
- Persen Forte
- Valused
- Valerin Max
- Valerin Forte
Успокоительные препараты могут быть разными (иллюстративное фото: pixabay.com)
Какие лекарства нельзя купить без рецепта
В Польше без рецепта можно приобрести лекарства первой необходимости - обезболивающие, жаропонижающие, снотворные, против гриппа, простуды, кашля или аллергии, а также витамины и фитопрепараты.
Безрецептурные препараты обозначают чаще всего аббревиатурой ОТС (с английского - Over the Counter Drug).
В то же время, нельзя купить без рецепта большинство лекарств против хронических или тяжелых заболеваний, антибиотики.
Следует отметить, что в Польше существуют два вида рецептов:
- электронный или онлайн-рецепт (выписывается пациентам в большинстве случаев)
- бумажный (доступен в ограниченных случаях)
Выписать рецепт в Польше имеют право: врачи (частной или государственной клиники), терапевты, стоматологи, медсестры, акушеры, лицензированные фармацевты, фельдшеры или старшие ассистенты.
Этот документ может быть действителен в течение:
- 7 дней (чаще всего - для антибиотиков)
- 30 дней (в среднем - для большинства препаратов)
- 120 дней (чаще всего - для иммунобиологических препаратов)
Витамины можно купить без рецепта (иллюстративное фото: pixabay.com)
Какое самое сильное обезболивающее можно купить без рецепта
Без рецепта в Польше можно приобрести различные обезболивающие препараты (чаще всего - на основе ибупрофена или парацетамола). Среди самых популярных из них следует упомянуть:
- Ibuprofen
- Ketonal
- Ketoprofen
- Aspiryna
- Paracetamol
В то же время самым сильным обезболивающим, которое можно купить без рецепта, некоторые считают:
Иногда с болью лучше сразу идти к врачу (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как купить лекарства в Польше
Безрецептурные лекарства в Польше продаются практически повсюду:
- в аптеках
- в супермаркетах
- в магазинах бытовой химии и косметики
- на автозаправочных станциях (АЗС) и т.д.
Рецептурное лекарство продается фармацевтами в аптеках - при условии предоставления бумажного рецепта или специального кода электронного рецепта из смс-сообщения.
После проверки актуальности выписанного вам рецепта в системе фармацевт без проблем продаст необходимый препарат.
Кроме того, найти и заказать (или забронировать в ближайшей аптеке) необходимые лекарства - как безрецептурные, так и рецептурные - можно онлайн:
- на сайтах конкретных аптек (или сетей)
- на специализированных порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
- в мобильных приложениях этих порталов (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
Приложение Doz.pl доступно для различных гаджетов (скриншот: m.doz.pl)
Какие лекарства можно брать в Польшу
Польское законодательство разрешает ввозить на территорию страны медицинские препараты для собственных нужд, но не более пяти наименьших упаковок (например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу официально можно провезти пять упаковок по 20 таблеток).
Такая норма касается всех форм лекарств (поскольку иного не прописано):
- твердых (таблеток, драже, капсул, гранул и т.п.)
- мягких (мазей, кремов, гелей и т.п.)
- жидких (растворов, настоек, капель и т.п.)
- газообразных (аэрозолей)
Уточняется, что путешественникам необходимо позаботиться о безопасной транспортировке лекарственных средств (чтобы ампулы не разбились, аэрозоль не "пшикал", а свечи не "потекли" под влиянием тепла).
Для провоза через границу рецептурных лекарств следует взять с собой документ, подтверждающий такую необходимость:
- рецепт, выписанный врачом
- копию медицинской карты пациента
- чеки из аптек, где вы покупали медикаменты
- справку от врача с указанным диагнозом, сроками лечения и необходимым количеством препарата
При этом документ из любого медицинского учреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача (или директора медучреждения).
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