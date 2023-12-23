Інфляція в дії. Скільки коштує скупитись до свят в Україні, Польщі та Німеччині

Попри те, що НБУ прогнозує зниження інфляції в Україні, ціни в магазинах ростуть ледь не щотижня. Багатьом українцям цікаво, яка вартість продуктів за кордоном, зокрема у Польщі та Німеччині.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатись середню вартість "базових" продуктів у трьох країнах і розповідає про ціни на них для українців, поляків і німців.

Україна

Для проведення дослідження в Україні ми обрали широко представлену у багатьох містах мережу супермаркетів "АТБ".

Один із магазинів мережі (фото: atb.ua)

Станом на 23 грудня 2023 року середня вартість продуктів там така:

хліб білий - 22 грн за 0,5 кг

яйця - 62 грн за 10 шт

борошно - 18 грн за кілограм

цукор - 30 грн за кілограм

сіль - 19,45 грн за кілограм

молоко - 40 грн за літр

курятина (окорок) - 100 грн за кілограм

свинина (лопатка) - 195 грн за кілограм

сир твердий - 390 грн за кілограм

картопля - 20 грн за кілограм

Польща

У Польщі ми промоніторили ціни у схожій на українську (за ціною-якістю) мережі під назвою Biedronka.

Ці магазини ні з чим не сплутаєш (фото: onas.biedronka.pl)

Нижче розглянемо середню вартість кожного з продуктів:

хліб білий - 4 злотих за 0,5 кг - близько 38 грн

яйця - 8,47 злотих за 10 шт - близько 80,6 грн

борошно - 2,18 злотих за кілограм - близько 20,75 грн

цукор - 5,79 злотих за кілограм - близько 55,1 грн

сіль - 1,79 злотих за кілограм - близько 17 грн

молоко - 3,29 злотих за літр - близько 31,3 грн

курятина (окорок) - 6,99 злотих за кілограм - близько 66,5 грн

свинина (лопатка) - 14,47 злотих за кілограм - близько 137,7 грн

сир твердий - 27 злотих за кілограм - близько 256 грн

картопля - 2,48 злотих за кілограм - близько 23,6 грн

Німеччина

У Німеччині ми розглянули вартість продуктів у двох "бюджетних" мережах магазинів - Netto й Norma (як виявилося, ціни в них практично однакові).

Вивіски магазинів (фото: РБК-Україна)

Середня вартість кожного з продуктів є такою:

хліб білий - 1,49 євро за 0,5 кг - близько 61,5 грн

яйця - 1,99 євро за 10 шт - близько 82,1 грн

борошно - 0,65 євро за кілограм - близько 26,8 грн

цукор - 1,49 євро за кілограм - близько 61,5 грн

сіль - 0,58 євро за кілограм - близько 23,9 грн

молоко - 0,99 євро за літр - близько 40,8 грн

курятина (окорок) - 4,99 євро за кілограм - близько 205,8 грн

свинина (лопатка) - 8,99 євро за кілограм - близько 370,9 грн

сир твердий - 6,98 євро за кілограм - близько 288 грн

картопля - 0,6 євро за кілограм - близько 24,7 грн

Висновки

Як бачимо, вартість продуктів у трьох країнах відрізняється. В Україні - найдешевші хліб і картопля, у Польщі - курятина й сир. Німеччина ж видається найдорожчою.

Варто зауважити, що представлені ціни - середні. Отже, цілком імовірно, що ті чи інші продукти у кожній країні можна знайти як дешевше, так і дорожче. Вартість може залежати і від виробника, і від пакування, і від інших аспектів.

Важливо пам'ятати, що зарплати у цих країнах також різні. Станом на кінець 2023 року, середня зарплата в Україні - близько 17 900 грн, у Польщі - близько 5 473 злотих (близько 51 984 грн), у Німеччині - понад 2 000 євро (понад 82 507 грн).

Отже, не дивно, що й ціни на продукти також відрізняються. Причому, з огляду на рівень зарплат, де продукти найдешевші - можна посперечатись.