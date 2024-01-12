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Із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі: дослідження

Польща, Варшава, П'ятниця 12 січня 2024 13:11
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Із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі: дослідження Фото: Українці у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через майже два роки війни у Польщі залишаються до 1 млн українських біженців. Багато з них стикаються зі значними труднощами у цій країні.

Які проблеми виникають у Польщі у втікачів від війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.

Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) дослідив ситуацію та проблеми українських біженців у Польщі. З липня по вересень 2023 року провели опитування 327 біженців у Варшаві, Познані та Катовіце.

Серед опитаних 73% приїхали до Польщі з дітьми, у 31% домогосподарств один із членів сім'ї мав інвалідність.

Однією з важливих проблем українських біженців залишається припинення дії PESEL UKR та пов'язаних соціальних пільг. Про таку проблему розповіли 31% респондентів. Водночас частіше стали фіксувати випадки, коли українцям відмовляють у реєстрації статусу PESEL UKR, якщо вони раніше проживали в інших країнах ЄС.

45% респондентів мали проблеми із доступом до медичних послуг у Польщі. Половина (49%) біженців їздили через це до України. Серед причин називалися такі:

  • недоступність певних послуг у Польщі і тривалий час очікування – 24%;
  • вища якість медичних послуг в Україні – 22%;
  • нижчі ціни на послуги і ліки – 20%.

Також в опитуванні IRC 66% учасників вказали на хоча б один випадок трудової експлуатації чи дискрімінації. Біженці скаржилися на нижчу заробітну плату порівняно з іншими працівниками, погані умови праці та відсутність трудових контрактів. Були повідомлення про примус до зміни контрактів і відсутність компенсації за понаднормову роботу.

"Масштаби трудової експлуатації величезні. У деяких випадках ми повідомляли про це інспекцію праці", - йдеться у звіті IRC.

Також багато біженців стикаються з невизначеністю щодо житла і бояться, що залишаться без даху над головою. Самостійно орендують житло лише 52% респондентів, в домах поляків живуть 8,6%, у колективних центрах – 6,7%, у гуртожитках та готелях – 7,6% біженців.

Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українські біженці у Польщі. Втікачі від війни частіше працюють за низькі зарплати, ніж мігранти з України, які приїхали до повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що зміниться для українських біженців у Польщі в 2024 році. Розмір виплат зріс, але пільги українцям можуть скасувати.

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