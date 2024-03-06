Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)

Samsung продемонструвала незвичайні можливості камери Galaxy S24 Ultra, пристосувавши смартфон для аерофотозйомки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PetaPixel, присвячений цифровій фотографії та фотоапаратам.
Під час унікального експерименту Samsung закріпила чотири смартфони на спеціальній конструкції, яку підвісили на стратосферні повітряні кулі.
Стратостати, наповнені воднем, досягли висоти майже 37 кілометрів, де було зроблено знімки смартфонами. На такій висоті вже видно кривизну Землі.
Ці вильоти проходили над різними відомими місцями Заходу США, такими як Південна Каліфорнія, Лас-Вегас, Сьєрра-Невада та Гранд-Каньйон. Усього було зроблено понад 150 кадрів із різними фокусними відстанями.
Після завершення зйомки водень був випущений зі стратостатів, і вони спустилися на парашутах. Спеціальна конструкція запобігла пошкодженню смартфонів під час спуску.
Нагадаємо, що з'явилися деталі про новий смартфон Samsung, який вийде незабаром.
А ще ми писали, що у мережі опублікували якісні зображення "розкладачок" Samsung Galaxy.