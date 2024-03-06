Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)

Samsung продемонстрировала необычные возможности камеры Galaxy S24 Ultra, приспособив смартфон для аэрофотосъемки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PetaPixel, посвященный цифровой фотографии и фотоаппаратам.
В ходе уникального эксперимента Samsung закрепила четыре смартфона на специальной конструкции, которую подвесили на стратосферные воздушные шары.
Стратостаты, наполненные водородом, достигли высоты почти 37 километров, где были сделаны снимки смартфонами. На такой высоте уже видна кривизна Земли.
Эти вылеты проходили над различными известными местами Запада США, такими как Южная Калифорния, Лас-Вегас, Сьерра-Невада и Гранд-Каньон. Всего было сделано более 150 кадров с разными фокусными расстояниями.
По завершению съемки водород был выпущен из стратостатов, и они благополучно спустились на парашютах. Специальная конструкция предотвратила повреждение смартфонов во время спуска.
Напомним, что появились детали про новый смартфон Samsung, который выйдет уже скоро.
А еще мы писали, что в сети опубликовали качественные изображения "раскладушек" Samsung Galaxy.