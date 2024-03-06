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Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)

Samsung отправила Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы показать возможности камеры (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Samsung продемонстрировала необычные возможности камеры Galaxy S24 Ultra, приспособив смартфон для аэрофотосъемки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PetaPixel, посвященный цифровой фотографии и фотоаппаратам.

Как проходил эксперимент

В ходе уникального эксперимента Samsung закрепила четыре смартфона на специальной конструкции, которую подвесили на стратосферные воздушные шары.

Смартфон закрепили на специальной конструкции и подняли на воздушном шаре (фото: PetaPixel)

Стратостаты, наполненные водородом, достигли высоты почти 37 километров, где были сделаны снимки смартфонами. На такой высоте уже видна кривизна Земли.

На такой высоте уже видна кривизна Земли (фото: PetaPixel)

Эти вылеты проходили над различными известными местами Запада США, такими как Южная Калифорния, Лас-Вегас, Сьерра-Невада и Гранд-Каньон. Всего было сделано более 150 кадров с разными фокусными расстояниями.

Смартфон заснял различные известные места США (фото: PetaPixel)

По завершению съемки водород был выпущен из стратостатов, и они благополучно спустились на парашютах. Специальная конструкция предотвратила повреждение смартфонов во время спуска.

Напомним, что появились детали про новый смартфон Samsung, который выйдет уже скоро.

А еще мы писали, что в сети опубликовали качественные изображения "раскладушек" Samsung Galaxy.

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