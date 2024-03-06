Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)

Как проходил эксперимент

В ходе уникального эксперимента Samsung закрепила четыре смартфона на специальной конструкции, которую подвесили на стратосферные воздушные шары.

Смартфон закрепили на специальной конструкции и подняли на воздушном шаре (фото: PetaPixel)

Стратостаты, наполненные водородом, достигли высоты почти 37 километров, где были сделаны снимки смартфонами. На такой высоте уже видна кривизна Земли.

На такой высоте уже видна кривизна Земли (фото: PetaPixel)

Эти вылеты проходили над различными известными местами Запада США, такими как Южная Калифорния, Лас-Вегас, Сьерра-Невада и Гранд-Каньон. Всего было сделано более 150 кадров с разными фокусными расстояниями.

Смартфон заснял различные известные места США (фото: PetaPixel)

По завершению съемки водород был выпущен из стратостатов, и они благополучно спустились на парашютах. Специальная конструкция предотвратила повреждение смартфонов во время спуска.