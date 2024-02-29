У мережі опублікували якісні зображення "розкладачок" Samsung Galaxy: як виглядають смартфони

Напередодні заходу Samsung Galaxy Unpacked, який, за чутками, відбудеться в липні, в Мережі з'явилися перші рендери смартфона Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Samsung Galaxy Z Fold 6

Неофіційні рендери, опубліковані SmartPrix і OnLeaks, показують, що дизайн Galaxy Z Fold 6 став набагато кутастішим у порівнянні з плавними вигинами корпусу Galaxy Z Fold 5, наближаючись до зовнішнього стилю нещодавно випущеного Galaxy S24 Ultra.

Однак в іншому Galaxy Z Fold 6 залишається багато в чому схожий на Galaxy Z Fold 5. На задній панелі збережена потрійна камера, у верхній частині корпусу розташовані три мікрофони і динамік, а в нижній частині знаходиться ще один мікрофон, динамік і порт USB-C. Як і у Galaxy Z Fold 5, кнопки керування гучністю та живлення розміщені на правій стороні, а слот для SIM-карти - на лівій.

Galaxy Z Fold 6 став більш кутастішим порівняно з попередником (фото: Smartprix)

Згідно з даними Smartprix, розміри Galaxy Z Fold 6 у розкритому стані становлять 153,5 × 132,5 × 6,1 мм, що робить його трохи коротшим і ширшим, ніж попередник. Також зазначається, що внутрішній екран має діагональ 7,6 дюйми, а зовнішній дисплей - близько 6,2 дюйми.

У розкритому стані смартфон коротший і ширший за Galaxy Z Fold 5 (фото: Smartprix)

За припущеннями Smartprix, новинка буде оснащена чіпом Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувачем на 1 ТБ. Ймовірно, екрани використовуватимуть OLED-панелі із частотою оновлення 120 Гц.

Основна камера, швидше за все, включить 50-мегапіксельний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний датчик і 10-мегапіксельний телеоб'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери, за оцінками, складе 10 Мп.

Смартфон буде оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3 (фото: Smartprix)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Відповідно до витоків, основні характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6 залишаться незмінними, включаючи 6,7-дюймовий внутрішній екран і зовнішній 3,4-дюймовий екран. Тим не менш, товщина пристрою збільшиться з 6,9 до 7,4 мм, хоча неясно, як виробник планує використовувати цей додатковий простір.

Товщина пристрою збільшиться порівняно з попередником (фото: Smartprix)

За однією з версій Samsung може збільшити ємність акумулятора з 3 700 до 4 000 мА/год, що, ймовірно, частково вирішить проблему недостатньої автономної роботи, характерної для Galaxy Z Flip 5.

Інші поліпшення включають використання процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і повернення передньої камери з роздільною здатністю 12 і 50 мегапікселів.

Samsung може збільшити ємність акумулятора (фото: Smartprix)

Samsung Galaxy Z Flip 6 буде представлений у бузковому та м'ятно-зеленому кольорах. Хоча рендери не дають повного уявлення про це, смартфон, ймовірно, також отримає набір додатків, заснованих на штучному інтелекті, подібно до лінійки Galaxy S24.

Смартфон буде представлений у бузковому та м'ятно-зеленому кольорах (фото: Smartprix)