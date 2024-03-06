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Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)

Середа 06 березня 2024 15:15
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Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото) Samsung відправила Galaxy S24 Ultra до стратосфери, щоб показати можливості камери (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Samsung продемонструвала незвичайні можливості камери Galaxy S24 Ultra, пристосувавши смартфон для аерофотозйомки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PetaPixel, присвячений цифровій фотографії та фотоапаратам.

Як проходив експеримент

Під час унікального експерименту Samsung закріпила чотири смартфони на спеціальній конструкції, яку підвісили на стратосферні повітряні кулі.

Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)Смартфон закріпили на спеціальній конструкції та підняли на повітряній кулі (фото: PetaPixel)

Стратостати, наповнені воднем, досягли висоти майже 37 кілометрів, де було зроблено знімки смартфонами. На такій висоті вже видно кривизну Землі.

Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)На такій висоті вже видно кривизну Землі (фото: PetaPixel)

Ці вильоти проходили над різними відомими місцями Заходу США, такими як Південна Каліфорнія, Лас-Вегас, Сьєрра-Невада та Гранд-Каньйон. Усього було зроблено понад 150 кадрів із різними фокусними відстанями.

Захоплюючі знімки Цей популярний смартфон зробив фотографії Землі на висоті 36 км (фото)Смартфон зняв різні відомі місця США (фото: PetaPixel)

Після завершення зйомки водень був випущений зі стратостатів, і вони спустилися на парашутах. Спеціальна конструкція запобігла пошкодженню смартфонів під час спуску.

Нагадаємо, що з'явилися деталі про новий смартфон Samsung, який вийде незабаром.

А ще ми писали, що у мережі опублікували якісні зображення "розкладачок" Samsung Galaxy.

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