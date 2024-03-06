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Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)

Среда 06 марта 2024 15:15
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Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото) Samsung отправила Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы показать возможности камеры (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Samsung продемонстрировала необычные возможности камеры Galaxy S24 Ultra, приспособив смартфон для аэрофотосъемки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PetaPixel, посвященный цифровой фотографии и фотоаппаратам.

Как проходил эксперимент

В ходе уникального эксперимента Samsung закрепила четыре смартфона на специальной конструкции, которую подвесили на стратосферные воздушные шары.

Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)Смартфон закрепили на специальной конструкции и подняли на воздушном шаре (фото: PetaPixel)

Стратостаты, наполненные водородом, достигли высоты почти 37 километров, где были сделаны снимки смартфонами. На такой высоте уже видна кривизна Земли.

Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)На такой высоте уже видна кривизна Земли (фото: PetaPixel)

Эти вылеты проходили над различными известными местами Запада США, такими как Южная Калифорния, Лас-Вегас, Сьерра-Невада и Гранд-Каньон. Всего было сделано более 150 кадров с разными фокусными расстояниями.

Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)Смартфон заснял различные известные места США (фото: PetaPixel)

По завершению съемки водород был выпущен из стратостатов, и они благополучно спустились на парашютах. Специальная конструкция предотвратила повреждение смартфонов во время спуска.

Напомним, что появились детали про новый смартфон Samsung, который выйдет уже скоро.

А еще мы писали, что в сети опубликовали качественные изображения "раскладушек" Samsung Galaxy.

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