Захватывающие снимки. Этот популярный смартфон сделал фотографии Земли на высоте 37 км (фото)
Samsung продемонстрировала необычные возможности камеры Galaxy S24 Ultra, приспособив смартфон для аэрофотосъемки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PetaPixel, посвященный цифровой фотографии и фотоаппаратам.
Как проходил эксперимент
В ходе уникального эксперимента Samsung закрепила четыре смартфона на специальной конструкции, которую подвесили на стратосферные воздушные шары.
Смартфон закрепили на специальной конструкции и подняли на воздушном шаре (фото: PetaPixel)
Стратостаты, наполненные водородом, достигли высоты почти 37 километров, где были сделаны снимки смартфонами. На такой высоте уже видна кривизна Земли.
На такой высоте уже видна кривизна Земли (фото: PetaPixel)
Эти вылеты проходили над различными известными местами Запада США, такими как Южная Калифорния, Лас-Вегас, Сьерра-Невада и Гранд-Каньон. Всего было сделано более 150 кадров с разными фокусными расстояниями.
Смартфон заснял различные известные места США (фото: PetaPixel)
По завершению съемки водород был выпущен из стратостатов, и они благополучно спустились на парашютах. Специальная конструкция предотвратила повреждение смартфонов во время спуска.
Напомним, что появились детали про новый смартфон Samsung, который выйдет уже скоро.
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