Захитування в транспорті. Лікар назвала 6 простих кроків, що врятують від нудоти

Як припинити захитування в машині

Пінчук радить дотримуватися певного плану дій. Аби подолати захитування, зробіть це:

знизьте швидкість руху

пересядьте на переднє сидіння

дивіться прямо перед собою на фіксовану точку, таку як лінія горизонту

не дивіться на рухомі предмети, такі як машини, що проїжджають повз

прикладіть до чола та потилиці щось прохолодне

якщо є можливість, відчиніть вікно, аби подихати свіжим повітрям.

Як не захитуватися в машині (фото: pixabay.com)

Що провокує захитування - не тільки проблеми з вестибулярним апаратом

За словами Пінчук, людей може захитувати від дискінезії жовчовивідних шляхів. Ця проблема проявляється у тому, що жовч "викидається" невчасно, нерегулярно і не тоді, коли це дійсно потрібно.

"Тобто під час захитування, на голодний шлунок викидається жовч, подразнює слизову оболонку шлунка і викликає нудоту. Саме тому в цьому випадку треба випити адсорбент. І дуже часто в цьому плані нудота пов'язана не з вестибулярним апаратом, а саме через жовч", - зазначила лікар.