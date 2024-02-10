Захитування в транспорті. Лікар назвала 6 простих кроків, що врятують від нудоти

Захитування у транспорті - проблема дітей і дорослих, яка псує життя та подорожі. Втім, сімейний лікар Катерина Пінчук назвала 6 простих способів забути про нудоту та запаморочення в дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram лікаря.
Пінчук радить дотримуватися певного плану дій. Аби подолати захитування, зробіть це:
Як не захитуватися в машині (фото: pixabay.com)
За словами Пінчук, людей може захитувати від дискінезії жовчовивідних шляхів. Ця проблема проявляється у тому, що жовч "викидається" невчасно, нерегулярно і не тоді, коли це дійсно потрібно.
"Тобто під час захитування, на голодний шлунок викидається жовч, подразнює слизову оболонку шлунка і викликає нудоту. Саме тому в цьому випадку треба випити адсорбент. І дуже часто в цьому плані нудота пов'язана не з вестибулярним апаратом, а саме через жовч", - зазначила лікар.
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