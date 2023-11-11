Жінка прокинулася з величезною шишкою на пальці та була здивована, коли почула свій діагноз (фото)

48-річна жінка прокинулася та побачила, що на її пальці з'явилася дивна ґуля. Вона перелякалася та не могла зрозуміти, чому так сталося. Але ще більше її здивував діагноз, який їй потім озвучили лікарі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що жінка почула від лікарів та чи небезпечні такі шишки на пальцях.

Дивна шишка на пальці - з чого усе почалося

Нещодавно жінка поділилася у мережі історією про те, як вона помітила на пальці ґулю. До цього вона відчувала, що від малювання та письма шкіра почала твердіти. Але коли жінка побачила, що на подушечці пальця з'явився сильний набряк, її це налякало.

Палець жінки (фото: reddit.com)

Вона не знала, що їй робити. Спочатку жінка почекала декілька днів, набряк не сходив. І тоді вона вирушила до лікаря й пройшла МРТ.

Ґуля на пальці (фото: reddit.com)

Що про ґулю на пальці кажуть лікарі

Медики здивували жінку. Виявилося, що у неї пухлина, але доброякісна. Вона навіть не думала, що таке буває, адже зазвичай такі шишки з'являються на органах та інших ділянках тіла.

"Оскільки вона не болить, не заважає і практично непомітна у повсякденному житті, мені не доведеться її видаляти. Однак якщо вона почне боліти (зачіпати нерви в моєму пальці), то мені доведеться її видалити", - розповіла жінка.

Жінка почула свій діагноз (фото: freepik.com)

Інформацію про пухлину прокоментував й інший експерт. Він зазначив, що зазвичай такі шишки на пальцях не несуть загрози здоров'ю, але у будь-якому випадку потрібно звертатися до лікаря.

"Більшість з таких утворень м’яких тканин на кінчику пальця виникає з оболонки сухожиль, гігантоклітинної пухлини. Або це надмірне розростання кровоносних судин - гемангіома, або сполучної тканини - фіброма. Вони часто безболісні, але можуть приносити незручності", - розповів доктор Девід Колен, член Американського товариства пластичних хірургів і доцент кафедри хірургії в Єльській медичній школі.