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Укачивание в транспорте. Врач назвала 6 простых шагов, которые спасут от тошноты

Почему людей укачивает в транспорте (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Укачивание в транспорте - проблема детей и взрослых, которая портит жизнь и путешествия. Впрочем, семейный врач Екатерина Пинчук назвала 6 простых способов забыть о тошноте и головокружении в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram врача.

Как не укачиваться в машине

Пинчук советует придерживаться определенного плана действий. Чтобы преодолеть укачивание, сделайте это:

  • снизьте скорость движения
  • пересядьте на переднее сиденье
  • смотрите прямо перед собой на фиксированную точку, такую как линия горизонта
  • не смотрите на движущиеся предметы, такие как проезжающие мимо машины
  • приложите ко лбу и затылку что-нибудь прохладное
  • если есть возможность, то откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом.

Как не укачиваться в машине (фото: pixabay.com)

Что провоцирует укачивание - не только проблемы с вестибулярным аппаратом

По словам Пинчук, людей может укачивать от дискинезии желчевыводящих путей. Эта проблема проявляется в том, что желчь "выбрасывается" несвоевременно, нерегулярно и не тогда, когда это действительно нужно.

"То есть во время укачивания, на голодный желудок выбрасывается желчь, раздражает слизистую желудка и вызывает тошноту. Именно поэтому в этом случае нужно выпить адсорбент. И очень часто в этом плане тошнота связана не с вестибулярным аппаратом, а именно из-за желчи", - отметила врач.

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