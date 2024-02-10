Укачивание в транспорте. Врач назвала 6 простых шагов, которые спасут от тошноты

Укачивание в транспорте - проблема детей и взрослых, которая портит жизнь и путешествия. Впрочем, семейный врач Екатерина Пинчук назвала 6 простых способов забыть о тошноте и головокружении в пути.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram врача.
Пинчук советует придерживаться определенного плана действий. Чтобы преодолеть укачивание, сделайте это:
Как не укачиваться в машине (фото: pixabay.com)
По словам Пинчук, людей может укачивать от дискинезии желчевыводящих путей. Эта проблема проявляется в том, что желчь "выбрасывается" несвоевременно, нерегулярно и не тогда, когда это действительно нужно.
"То есть во время укачивания, на голодный желудок выбрасывается желчь, раздражает слизистую желудка и вызывает тошноту. Именно поэтому в этом случае нужно выпить адсорбент. И очень часто в этом плане тошнота связана не с вестибулярным аппаратом, а именно из-за желчи", - отметила врач.
Напомним, ранее уже стало известно, что женщина проснулась с огромной шишкой на пальце и была удивлена, когда услышала свой диагноз.
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