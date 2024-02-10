Укачивание в транспорте. Врач назвала 6 простых шагов, которые спасут от тошноты

Как не укачиваться в машине

Пинчук советует придерживаться определенного плана действий. Чтобы преодолеть укачивание, сделайте это:

снизьте скорость движения

пересядьте на переднее сиденье

смотрите прямо перед собой на фиксированную точку, такую как линия горизонта

не смотрите на движущиеся предметы, такие как проезжающие мимо машины

приложите ко лбу и затылку что-нибудь прохладное

если есть возможность, то откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом.

Как не укачиваться в машине (фото: pixabay.com)

Что провоцирует укачивание - не только проблемы с вестибулярным аппаратом

По словам Пинчук, людей может укачивать от дискинезии желчевыводящих путей. Эта проблема проявляется в том, что желчь "выбрасывается" несвоевременно, нерегулярно и не тогда, когда это действительно нужно.

"То есть во время укачивания, на голодный желудок выбрасывается желчь, раздражает слизистую желудка и вызывает тошноту. Именно поэтому в этом случае нужно выпить адсорбент. И очень часто в этом плане тошнота связана не с вестибулярным аппаратом, а именно из-за желчи", - отметила врач.