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Захистять імунітет та покращать загальний стан: 5 вітамінів, які потрібно приймати восени

Які вітаміни приймати восени (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З початком осені закінчується сезон свіжих овочів і фруктів, зменшується кількість сонячного світла, знижується фізична активність, що призводить до браку корисних речовин і мікроелементів в організмі. Для їх заповнення досить включити в раціон комплекс необхідних вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Які вітаміни приймати восени

За словами лікаря, щоб підтримати імунну систему та покращити загальне самопочуття восени варто приймати корисні вітаміни. До того ж не обов'язково додаткового приймати спеціальні добавки, адже необхідні речовини можна отримати з певних продуктів.

Які вітаміни корисні для організму:

  • вітамін А - мʼясо, морепродукти, птиця, яйця, молочні продукти
  • вітамін Е - авокадо, гарбуз, соняшникове насіння, мигдаль, арахіс
  • вітамін С - чорна смородина, апельсин, ківі, лимон, шипшина, помідори
  • вітамін D - яйця, твердий сир, лосось, скумбрія, печінка тріски, молоко
  • вітаміни групи B - бобові, гречка, волоські горіхи, мʼята, апельсин, яловичина, молочні продукти

До того ж, як виявилось, розпізнати недолік конкретної речовини можна по певних симптомах:

  • поганий зір ввечері, проблема з волоссям і шкірою свідчать про недостатню кількість вітаміну А
  • випадіння волосся, кровоточивість ясен та відсутність апетиту свідчить про недолік вітамінів групи В 
  • при слабкості, проблемам зі шкірою та перепадам настрою варто додатково примати вітамін С
  • болі в кістках та проблеми з суглобами виникають при необхідності вітаміну D
  • відсутність активності, проблеми зі шкірою і волоссям свідчать про необхідність вітаміну Е

Підтримка імунітету в осінній період

Захист та підтримання імунітету восени - це не лише раціональне харчування та прийом добавок. До комплексу заходів, що посилюють роботу імунної системи, в тому числі й восени, входять:

  • оптимізація рухового режиму
  • загартовувальні процедури
  • достатня кількість годин повноцінного сну

Вберегтися від інфікування вірусами допоможе дотримання правил загальної та особистої гігієни. Загалом варто ретельно та часто мити руки, кожні 1-2 години провітрювати приміщення та не забувати надягати маску у разі кашлю, чхання, поганого самопочуття та підозри на зараження.

 

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