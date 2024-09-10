Захистять імунітет та покращать загальний стан: 5 вітамінів, які потрібно приймати восени

З початком осені закінчується сезон свіжих овочів і фруктів, зменшується кількість сонячного світла, знижується фізична активність, що призводить до браку корисних речовин і мікроелементів в організмі. Для їх заповнення досить включити в раціон комплекс необхідних вітамінів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
За словами лікаря, щоб підтримати імунну систему та покращити загальне самопочуття восени варто приймати корисні вітаміни. До того ж не обов'язково додаткового приймати спеціальні добавки, адже необхідні речовини можна отримати з певних продуктів.
Які вітаміни корисні для організму:
До того ж, як виявилось, розпізнати недолік конкретної речовини можна по певних симптомах:
Захист та підтримання імунітету восени - це не лише раціональне харчування та прийом добавок. До комплексу заходів, що посилюють роботу імунної системи, в тому числі й восени, входять:
Вберегтися від інфікування вірусами допоможе дотримання правил загальної та особистої гігієни. Загалом варто ретельно та часто мити руки, кожні 1-2 години провітрювати приміщення та не забувати надягати маску у разі кашлю, чхання, поганого самопочуття та підозри на зараження.
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