Защитят иммунитет и улучшат общее состояние: 5 витаминов, которые нужно принимать осенью

С началом осени заканчивается сезон свежих овощей и фруктов, уменьшается количество солнечного света, снижается физическая активность, что приводит к нехватке полезных веществ и микроэлементов в организме. Для их восполнения достаточно включить в рацион комплекс нужных витаминов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам врача, чтобы поддержать иммунную систему и улучшить общее самочувствие осенью, следует принимать полезные витамины. К тому же не обязательно дополнительно принимать специальные добавки, ведь необходимые вещества можно получить из определенных продуктов.
Какие витамины полезны для организма:
К тому же, как оказалось, распознать недостаток конкретного вещества можно по определенным симптомам:
Защита и поддержание иммунитета осенью - это не только рациональное питание и прием добавок. В комплекс мероприятий, усиливающих работу иммунной системы, в том числе и осенью, входят:
Уберечься от инфицирования вирусами поможет соблюдение правил общей и личной гигиены. В общем, следует тщательно и часто мыть руки, каждые 1-2 часа проветривать помещение и не забывать надевать маску в случае кашля, чихания, плохого самочувствия и подозрения на заражение.
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