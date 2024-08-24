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Чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря: терапевт розказав правду

Субота 24 серпня 2024 09:36
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Чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря: терапевт розказав правду Фото: Чи можна самостійно приймати вітаміни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Дуже часто українці самі призначають собі певні вітаміни та починають приймати їх.

Чи можна так робити, чи це робота лікаря, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта Михайла Цюрака в Instagram.

Що треба знати про вітаміни

Слово "вітамін" розшифровується як "життєво необхідний мінерал". Насправді так і є, вітаміни є тими речовинами, які необхідні для нормального функціонування нашого організму.

На жаль, багато українців приймають вітамінні комплекси та БАДи неконтрольовано, без консультації з лікарем, не знаючи про те, що вітаміни можуть і нашкодити в певних випадках.

Лікар навів у приклад факт, що вітаміни бувають жиророзчинні (вітаміни А, D, Е, К) і водорозчинні (вітаміни групи В, вітамін С, PP, H і т.д.). Жиророзчинні можуть накопичуватися в організмі досить швидко, призводячи до небажаних ефектів.

Небажані ефекти від вітамінів

Передозування вітаміну А (ретинол) призводить до збільшення печінки, селезінки, жовтяниці, проблем зі шкірою, також вітамін А у терапевтичних дозах протипоказаний при вагітності через негативний вплив на плід;

Передозування вітаміном Д (холекальциферол): м'язова слабкість, нудота, збільшення печінки, підвищення артеріального тиску.

Водорозчинні вітаміни при надлишковому споживанні в організмі не накопичуються, а виводяться з сечею. Проте і вони можуть мати негативний вплив на наше здоров'я при передозуванні. Наприклад:

  • передозування вітамінами групи В може стимулювати розвиток злоякісних пухлин;
  • тривалий неконтрольований прийом вітаміну С збільшує розвиток ниркових каменів.

Поради від лікаря

Найкраще попередження дефіциту вітамінів - це правильне і збалансоване харчування. Якщо ж ви помітили у себе симптоми, що можуть вказувати на дефіцит вітамінів - слабкість, сонливість, ламкість нігтів, випадіння волосся, сухість шкіри тощо - зверніться до лікаря.

Ці симптоми можуть бути не лише ознакою дефіциту вітамінів, а й вказувати на анемію, проблеми зі щитовидкою та багато іншого.

Нагадаємо, що експерт розказав про плюси та ризики дієтичних добавок.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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