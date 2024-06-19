Як зупинити плітки та відігнати нечисту силу: Топ-5 забобонів про їжу

Часник захищає від зла

Часник здавна фігурує у забобонах більшості народів світу. Велика кількість людей вірить у його здатність захищати від зла, небезпеки та нечистої сили.

Поява подібних забобонів є результатом спостереження за поживними та лікувальними властивостями часнику, які згодом були доведені сучасною медициною.

Справді, давні греки, єгиптяни, римляни та вавилоняни цінували часник через його антибактеріальні та антимікробні властивості, хоча навіть не здогадувалися що дає йому ці особливості.

Не кладіть хліб догори дном

Забобони щодо хліба поширені практично скрізь, оскільки він завжди цінувався у будь-якому куточку світу. Існує популярна думка, що буханець перевернутого хліба приносить невдачу.

В Італії забобон пов'язаний із релігійним зв'язком між хлібом і тілом Христа. Якщо хліб лежить догори дном, то це демонструє зневагу до Ісуса.

У Франції забобон про хліб дещо зловісніше. У середні віки громадські страти були частим явищем, і катів боялися й уникали. Тому французькі пекарі, коли готували для катів хліб, завжди залишали його перевернутим. Саме так у людей склалося та закріпилося це негативне уявлення.

Насіння яблук передбачають кохання

Яблука частіше за все пов'язують із ворожіннями на майбутнє особисте життя та пошуком відповідей на любовні запитання.

Якщо ви не можете вибрати між двома чоловіками, то можна знайти відповідь за допомогою яблук. Вам потрібно взяти яблучне насіння і дати їм імена ваших шанувальників. Далі покладіть їх на лоб, щоки чи повіки. Той, чиє ім'я буде в останньої впавшої насінини, і буде вашим справжнім коханням.

Нитка червоного перцю чилі приносить удачу

В Італії часто вішають нитки червоного перцю чилі, щоб залучити удачу. Символіка цієї традиції сягає Середніх віків, ще до того, як чилі прибув із Нового Світу та став широко поширеним у світі. Тоді червоний колір символізував удачу та захист від зла, у тому числі від сатани.

Інші пов'язані з перцем чилі забобони кажуть, що його гострота може зупинити плітки. Це можливо тільки при об'єднанні трьох важливих факторів, тобто перець повинен бути одночасно червоний, стиглий і подарований.

Іншими словами, подарунок у вигляді стручка червоного перцю чилі перерве потік негативних чуток, які поширюють недоброзичливці.

Як не дивно, аналогічна традиція перцю чилі існує в Китаї, де його показують під час святкування Місячного Нового року як символ процвітання та стримування зла.

Рис сприяє процвітанню та щастю

Можливо, ви знайомі з традицією кидати рис у молодят для процвітання нової родини. Та вважається, що рис також має аналогічний вплив і на простір, де знаходиться.

Існує традиція розкидати рис при переїзді навколо нової оселі, яка зародилася ще за часів Римської імперії. Робили це для забезпечення процвітання на новому місці та відлякування негативної енергетики, Згодом цей забобон поширився іншими країнами.

Особливо важливе значення рис має у східних культурах. Вважається, що він допомагає замінити енергію у будинку з негативною на позитивну. Це можна зробити будь-коли, навіть якщо будинок не новий. Головне розсипати рис у всіх кімнатах та робити це з добрими намірами і чистими думками.