Как остановить сплетни и отогнать нечистую силу: Топ-5 суеверий о еде

Чеснок защищает от зла

Чеснок издавна фигурирует в суевериях большинства народов мира. Многие люди верят в его способность защищать от зла, опасности и нечистой силы.

Появление подобных предрассудков является результатом наблюдения за питательными и лечебными свойствами чеснока, которые впоследствии были доказаны современной медициной.

Действительно, древние греки, египтяне, римляне и вавилоняне ценили чеснок из-за его антибактериальных и антимикробных свойств, хотя даже не догадывались что дает ему эти особенности.

Не кладите хлеб вверх дном

Суеверия по поводу хлеба распространены практически везде, поскольку он высоко ценился в любом уголке мира. Существует популярное мнение, что буханка перевернутого хлеба приносит неудачу.

В Италии такой предрассудок связан с религиозной связью между хлебом и телом Христа. Если хлеб лежит вверх дном, то это демонстрирует пренебрежение к Иисусу.

Во Франции предрассудок о хлебе несколько более зловещий. В средние века общественные казни были частым явлением, и палачей боялись и избегали. Поэтому французские пекари, когда готовили для палачей хлеб, всегда оставляли его перевернутым. Именно так у людей сложилось и закрепилось это негативное представление.

Семена яблок предсказывают любовь

Яблоки чаще всего связывают с гаданиями на будущую личную жизнь и поиском ответов на любовные вопросы.

Если вы не можете выбрать между двумя мужчинами, можно найти ответ с помощью яблок. Вам нужно взять яблочные семена и дать им имена ваших поклонников. Далее положите их на лоб, щеки или веки. Тот, чье имя будет у последнего упавшего семени, и будет вашей настоящей любовью.

Нить красного перца чили приносит удачу

В Италии часто вешают нити красного перца чили, чтобы привлечь удачу. Символика этой традиции достигает Средних веков, еще до того, как чили прибыл из Нового Света и стал широко распространен в мире. Тогда красный цвет символизировал удачу и защиту от зла, в том числе от сатаны.

Другие связанные с перцем чили предрассудки говорят, что его острота может остановить сплетни. Это возможно только при объединении трех важных факторов, то есть перец должен быть одновременно красный, спелый и подаренный.

Иными словами, презент в виде стручка красного перца чили прервет поток негативных слухов, которые распространяют недоброжелатели.

Как ни странно, аналогичная традиция перца чили существует в Китае, где он показывается во время празднования Лунного Нового года как символ процветания и сдерживания зла.

Рис способствует процветанию и счастью

Возможно, вы знакомы с традицией бросать рис в новобрачных для процветания новой семьи. Но считается, что рис также имеет аналогичное влияние и на пространство, где находится.

Существует традиция разбрасывать рис при переезде вокруг нового дома, которая зародилась еще во времена Римской империи. Делали это для обеспечения процветания на новом месте и отпугивания негативной энергетики. Впоследствии этот предрассудок распространился другими странами.

Особо важное значение рис имеет в восточных культурах. Считается, что он помогает заменить энергию в доме с негативной на положительную. Это можно сделать в любое время, даже если дом не новый. Главное рассыпать рис во всех комнатах и делать это с благими намерениями и чистыми мыслями.