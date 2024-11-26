Захистить від вітру та морозу: дерматолог назвала крем, яким варто користуватись взимку

Шкіра взимку страждає від агресивних факторів, як вітер та мороз. У такий період варто користуватись колд-кремами, які створюють захисний бар'єр.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке колд-креми та як їх правильно наносити на шкіру.
Колд-крем (cold creme) - засіб, який перешкоджає випаровуванню вологи зі шкіри та оберігає її від агресивних факторів. Такі засоби повинні підбиратись індивідуально.
Дерматолог Ельвіра Мамедова розповіла, що звичайні зволожуючі креми не допоможуть захистити шкіру від морозу.
Найкраще колд-креми підійдуть для людей, які:
За словами експерта, варто нанести тонкий шар крему на відкриті ділянки шкіри (обличчя, шию, руки) за 20-30 хвилин до прогулянки й дати увібратися.
Після повернення додому крем можна змити зі шкіри.
Важливо, що як базовий денний засіб колд-крем застосовувати не варто. Все тому, він не замінить зволожуючий крем для шкіри.
Щоб максимізувати зволожуючі переваги колд-крему, нанесіть його на вологу шкіру. Це допоможе зберегти вологу та запобіжить висиханню шкіри.
Раніше ми повідомляли, чим відрізняються дорогі креми для обличчя від дешевих.
Також косметолог називала головну помилку багатьох українців, через яку старіє шкіра.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Ельвіри Мамедової, сайти Agelock skin та Clinikally.