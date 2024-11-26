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Защитит от ветра и мороза: дерматолог назвала крем, которым следует пользоваться зимой

Каким кремом пользоваться зимой, чтобы защитить кожу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кожа зимой страдает от агрессивных факторов, таких как ветер и мороз. В такой период следует пользоваться колд-кремами, создающими защитный барьер.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое колд-кремы и как их правильно наносить на кожу.

Как средство защищает кожу

Колд-крем (cold creme) - средство, препятствующее испарению влаги из кожи и предохраняющее ее от агрессивных факторов. Такие средства должны подбираться индивидуально.

Дерматолог Эльвира Мамедова рассказала, что обычные увлажняющие кремы не помогут защитить кожу от мороза.

Лучше всего колд-кремы подойдут для людей, которые:

  • ﻿﻿много гуляют с ребенком на открытом воздухе
  • ﻿﻿занимаются спортом на улице или много гуляют пешком
  • ﻿﻿любят активный зимний отдых: катание на лыжах, сноубордах, санях
  • работа связана с пребыванием на улице
  • у вас очень чувствительная кожа и чувствуете сухость, стянутость, шелушение, покраснение

Как использовать колд-крем

По словам эксперта, следует нанести тонкий слой крема на открытые участки кожи (лицо, шею, руки) за 20-30 минут до прогулки и дать впитаться.

После возвращения домой крем можно смыть с кожи.

Важно, что в качестве базового дневного средства колд-крем применять не стоит. Все потому, он не заменит увлажняющий крем для кожи.

Чтобы максимизировать увлажняющие преимущества колд-крема, нанесите его на влажную кожу. Это поможет сохранить влагу и предотвратит высыхание кожи.

 

Ранее мы сообщали, чем отличаются дорогие кремы для лица от дешевых.

Также косметолог называла главную ошибку многих украинцев, из-за которой стареет кожа.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Эльвиры Мамедовой, сайты Agelock skin и Clinikally.

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