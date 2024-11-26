Захистить від вітру та морозу: дерматолог назвала крем, яким варто користуватись взимку

Шкіра взимку страждає від агресивних факторів, як вітер та мороз. У такий період варто користуватись колд-кремами, які створюють захисний бар'єр.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке колд-креми та як їх правильно наносити на шкіру.

Як засіб захищає шкіру

Колд-крем (cold creme) - засіб, який перешкоджає випаровуванню вологи зі шкіри та оберігає її від агресивних факторів. Такі засоби повинні підбиратись індивідуально.

Дерматолог Ельвіра Мамедова розповіла, що звичайні зволожуючі креми не допоможуть захистити шкіру від морозу.

Найкраще колд-креми підійдуть для людей, які:

﻿﻿багато гуляють з дитиною на відкритому повітрі

﻿﻿займаються спортом на вулиці або багато гуляють пішки

﻿﻿люблять активний зимовий відпочинок: катання на лижах, сноубордах, санях

робота пов'язана з перебуванням на вулиці

у вас дуже чутлива шкіра і відчуваєте сухість, стягнутість, лущення, почервоніння

Особливо взимку шкіра втрачає вологу, що може спричинити почервоніння, висипання та свербіж. Використання колд-кремів може відновити вологу в шкірі.

До того ж н е потрібно окремо купувати бальзам для губ, адже нанесення такого крему може забезпечити живлення.

Як використовувати колд-крем

За словами експерта, варто нанести тонкий шар крему на відкриті ділянки шкіри (обличчя, шию, руки) за 20-30 хвилин до прогулянки й дати увібратися.

Після повернення додому крем можна змити зі шкіри.

Важливо, що як базовий денний засіб колд-крем застосовувати не варто. Все тому, він не замінить зволожуючий крем для шкіри.

Крім того, щоб такий засіб ще допомагав боротись зі старінням, варто обирати крем, який містить такі інгредієнти, як ретинол, антиоксиданти або пептиди. Вони можуть допомогти зменшити ознаки старіння та сприяти виробленню колагену.

Щоб максимізувати зволожуючі переваги колд-крему, нанесіть його на вологу шкіру. Це допоможе зберегти вологу та запобіжить висиханню шкіри.